Ecos del pasado y promesas de futuro

La ficha *** 'Viêt and Nam'. Puerta Europa. Drama, Viet-Fra, 2024, 129 min. Dirección y guion: Minh Quy Truong. Intérpretes: Viet Tung Leo, Thanh Hai Pham, Thi Nga Nguyen, Duy Bao Dinh Dao.

Había cierta expectación desde su pase en Cannes por ver la nueva sensación vietnamita de la temporada. En el mercado del cine, donde rápidamente se crean tendencias y se abren nuevas vías comerciales de expansión colonial (en esto la industria del cine francés ha sido siempre muy avispada y rapaz), conviene aprovechar rápidamente el éxito del año anterior para no perder el impulso. Desde luego no era fácil que Vietnam pudiera hacer tan seguida otra película tan buena como El árbol de las mariposas doradas, y desde luego era del todo imposible pensar que eso iba a ocurrir si su firmante era Minh Quy Truong, responsable de Nàh Cây; sobre todo porque Minh, salvando las distancias, está más cerca del limitado talento de un Tran An Hung que de la prometedora inspiración del debutante Thien An Pham, pese al explícito amor de ambos por el cine de Tarkovski.

En Viêt and Nam, dos mineros, que se aman a escondidas en el interior del pozo, planean su salida del país ocultos en un contenedor de carga, no sin antes emprender un viaje en busca de los restos del padre de uno de ellos, desaparecido hace décadas en la guerra. Será en este bloque central donde Minh sitúe la fuerza alegórica y política de una obra donde las huellas de un trauma nacional (en forma de bombas, minas o restos humanos) siguen enterradas en los arrozales y en la jungla, marcando tanto el pasado como el futuro de sus habitantes. Minh no termina de definirse, no sabe muy bien con qué película quedarse, si con la historia del padre o la de los amantes clandestinos, escindido entre el deber nacional y el anhelo de libertad, entre permanecer en su país o huir para diluirse en el globalista magma intercultural.