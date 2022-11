Aaron Carter: otro niño prodigio, otro juguete roto malogrado

El éxito de tantos niños prodigio se ve truncado con el tiempo en adultos de existencia frustrada y errática, que viven de éxitos pasados y no saben conjugar los verbos de futuro. Es lo que ha sucedido con Aaron Carter, hallado muerto en la bañera de su casa de California a los 34 años. Había vivido mucho y deprisa, pero no había digerido la vida tras sus 'pelotazos' infantiles. Los vecinos comentan a los medios estadounidenses que era un calvario la existencia cerca de Aaron por sus continuas molestias, gritos, fiestas.

Pobre niño rico. No quedaba rastro ni por asomo de aquel desenfadado chico que hace 25 años era un fulgurante número 1 precoz, a la sombra de su hermano mayor, Nick Carter, y de la boy band de la que formaba parte, los Backstreet Boys.

La aparición de Aaron fue añadida, se convirtió en un niño prodigo cantante cuando entonces la música se vendía bastante bien en cd y llovían los espacios musicales en la televisión. Los éxitos de las discográficas se prefabricaban sin pasar por filtros de redes sociales. Jive Records encontró en él a un rubicundo filón, cuando sólo tenía nueve años.

La familia Carter se había criado en Florida y Aaron nació junto a otra hermana melliza, Angel, y contaban con dos chicas más, Leslie y BJ y el espabilado benjamín varón se convirtió en el niño imprescindible de las galas musicales de medio mundo. La confirmación llegó con su segundo disco, Aaron's Party (Come Get It), lo que hacía vislumbrar un carrera imparable. Entre las canciones de aquel disco popero figuraba That's How I Beat Shaq cuyo videoclip fue un fenómeno pre-Youtube en el que aparecía con el aludido en el tema, la estrella del baloncesto Shaquille O'Neal.

La pareja de Aaron era una estrella Disney, Hilary Duff, la protagonista de Lizzie Mcguire, convirtiéndose uno de los romances más seguidos por los fotógrafos. Y otro amor que le rompió el corazón fue la también inestable Lindsay Lohan. Su relación con más vaivenes fue con la modelo erótica Keri Anne Peniche.

El precoz éxito se vio frenado cuando los seguidores de 'Carter 2' se cansaron de él mientras daba el estirón. En 2001 su tercer disco, Oh Aaron, daba señales de rápido declive y la despedida y cierre fue con un cuarto álbum en 2002. A partir de ahí, un peligroso tobogán de amores fugaces y excesos permanentes.

Mantuvo el nombre en papeles secundarios y cameos en series juveniles, varias películas, y un aspecto de niño que se había comido la juventud a cachos sin masticar. Pasaría al olvido tras intentarlo incluso con un realitiy junto a su familia, House of Carters', emitido en el año 2006 sin las fanfarrias esperadas. Seis años después aparecía muerta por una sobredosis una de las hermanas, Leslie, un mazazo para el mayor, Nick Carter, y un aviso para Aaron, que ya por entonces había estado en varios centros de rehabilitación. El cantante de los Backstreet Boys llegó a declarar que la relación con el resto de su familia era muy complicada. Le acusaron, por su éxito, de haber llevado a la perdición a Leslie y a Aaron. A su vez el pequeño denunció haber sufrido abusos sexuales por la fallecida Leslie.

Una de sus últimas parejas, Lina Valentina, le amenazó de muerte y su pareja actual, Melanie Martin, ha sido interrogada por la policía tras denuncias de malos tratos contra ella.

El añorado cantante infantil iba a ser una de las estrellas de un programa de cantantes desnudos cuyo contrato se anuló porque se negaba a vacunarse contra el covid.

Aaron coleccionaba sanciones de tráfico y detenciones bajo los efectos de drogas y alcohol, destellos de una vida cuesta abajo que terminaba en su casa de Lancaster, California, este fin de semana.