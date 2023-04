Adiós, Shakira se marca un "hasta luego, Maricarmen"

Shakira ya está en Miami y se va a encontrar allí a decenas de periodistas españoles que están tras los pasos de Ana Obregón y su hija.

La cantante colombiana cumple así su deseo de romper amarras completamente con Barcelona. Estaba hasta el pelo de su ex, Gerard Piqué, de la pareja de su ex, Clara Chía, y sobre todo de sus ex suegros, los vecinos. Shakira se marcha de España tras sus deudas solventadas con Hacienda y un juicio pendiente.

Ella está junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, que han puesto rumbo a Florida para una vida en tierras americanas, con colegio para los pequeños y un nuevo centro de operaciones para la artista, que tras su sesión con Bizarrap aún tiene en la recámara un tema con su paisano Manuel Turizo.

Se ha marcado un "hasta luego Maricarmen" de libro. Dejando atrá su pasado de once años.