Alba Carrillo ‘pesca’ en ‘La isla de las tentaciones’

Alba Carrillo podría tener una nueva ilusión procedente de La isla de las tentaciones. La colaboradora de Ya es mediodía cuenta con un amplio historial de romances, entre los que se encuentran rostros conocidos como Fonsi Nieto, Feliciano López, Thibaut Courtois o Jorge Pérez. Ahora sumaría un nuevo nombre, Alejandro Pérez, concursante de la sexta edición de La isla de las tentaciones. El programa sigue en antena y aún no ha desvelado el desenlace final de las parejas participantes. En el caso de Alejandro resulta evidente que había perdido la confianza en Laura Boado y su relación, que parecía idílica al comienzo del programa, está completamente rota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Según ha adelantado La Cuernis en su cuenta de Instagram, la celebrity habría mantenido varios encuentros con Alejandro Pérez. La primera toma de contacto entre ambos tuvo lugar en El debate de las tentaciones, uno de los programas en los que colabora Alba Carrillo. “Llevan liados un tiempo, como mínimo hace mes y medio”, asegura el citado medio que cuenta con 240.000 seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Cuernis 🕵️‍♀️ (@lacuernis)

La Cuernis ha recalcado que entre los dos protagonistas de la historia existe mucha química y han dejado numerosas pistas por el camino. “Ellos también nos han ido dejando algunas pistas”, exponiendo varios intercambios de mensajes que se han producido entre ambos mediante las redes sociales. La pista más evidente es que el modelo ha publicado varios emoticonos en forma de corazón en fotografías publicadas por la influencer. Incluso le ha regalado chocolatinas a Alba y su hijo, tal y como reconoció la televisiva en su perfil de Instagram. También se comenta que varios seguidores los han visto paseando juntos por las calles de Madrid.

Mientras Alejandro rehace su vida sentimental con Alba Carrillo, su ex Laura Boado encara un nuevo reto profesional en Mediaset. La participante de La isla de las tentaciones formará parte del equipo de First Dates, donde sustituye a una de las camareras más emblemáticas del programa, Lidia Torrent. Un reto que asume con mucha ilusión y no sabemos si será de la mano de Saúl, su tentador en Villa Paraíso, porque ha quedado claro que su relación con Alejandro está finiquitada.