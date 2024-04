Alba Carrillo vuelve a la soltería por la puerta grande

La historia de amor de Alba Carrillo y Álex Coves ha terminado con más pena que gloria. Un romance fugaz, de apenas unos meses, cuyo final fue confirmado por la modelo en el programa D Corazón de La 1 a raíz de una pregunta de Pelayo. “No. Bien no estoy. Cosas que pasan…“, dijo la colaboradora ante el asombro de sus compañeros de programa.

La televisiva ha dado su versión de la ruptura sin entrar en muchos detalles. “He sido feliz. No ha sido una cosa tormentosa ni nada de eso, pero esta semana ha sido un poco complicada”, ha aclarado. Jordi González le ha invitado a pasar página. “Pues mira, next. Si alguien no está a tu altura, no te agaches”. Euprepio Padula también le ha dedicado un mensaje de ánimo. “La próxima será la definitiva. Tienes que encontrar a un tío que esté a la altura”.

A la hija de Lucía Pariente se le ha visto un poco decaída y con ganas de desconectar de las relaciones sentimentales. La modelo no ha escondido su facilidad para el enamoramiento, lo cual le ha jugado más de una mala pasada. “Me enamoro de todos porque siempre veo cosas buenas en todos los seres humanos”. Por ello, ha preferido abrir una nueva página en su vida y que mejor forma que con un explosivo posado en bikini.

Alba Carrillo ha cambiado el chip para dar la bienvenida al verano con uno de sus mejores posados. La televisiva ha publicado varias fotografías con un bikini naranja que resalta su cuidada figura a los pies de una piscina. “Queda inaugurada la temporada de piscina y bañadores”, ha escrito junto a dos hashtags que dan buena cuenta del comienzo de una nueva etapa en su vida: “Y volar” y “Lista para la vida”. Este último es el título de su primer libro.