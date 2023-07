Alba Carrillo le declara la guerra a Ana Rosa Quintana y las redes estallan

Alba Carrillo quiere llegar hasta el final. La televisiva quiere agotar todas las vías judiciales existentes para demostrar que su despido fue improcedente. Por ello, ha puesto una demanda contra Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, Mediaset y otras empresas ligadas al grupo de comunicación audiovisual por fraude de ley en las contrataciones y despido improcedente.

La modelo fue despedida de Unicorn Content el pasado 31 de marzo por una decisión estratégica de la cúpula directiva de Mediaset que impuso una política de vetos a determinados rostros televisivos de la cadena. Alba Carrillo se unió así a una larga lista que engrosan caras conocidas por el público como Marta Riesco, Antonio David Flores, Kiko Rivera, entre otros.

Tras su despido, Alba lejos de amilanarse, ha adoptado un papel combativo y no se calla absolutamente nada. En su canal de Twitch ha protagonizado discursos incendiarios con Ana Rosa Quintana, la que había sido su jefa, como diana principal de las críticas. “Usted se ha convertido en una clasista porque ha tenido mucha suerte y apuñaló a María Teresa Campos, pero a hierro la matarán”, ha manifestado en una de sus intervenciones en Twitch.

Antes de dar a conocer sus intenciones de demandar a Unicorn Content, Mediaset, La Fábrica de la Tele y otras empresas del conglomerado audiovisual, la modelo ha reconocido que no está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel económico y emocional. “Soy yo la que está sufriendo con las consecuencias económicas que conlleva para una familia, y en su vida personal y emocional. Llevo llorando creo que un ratito al día desde que me despidieron y me echaron como un perro”, ha explicado.

¿Qué es lo que reclama Alba Carrillo? Para la televisiva se ha producido un fraude de ley en sus contratos desde el 13 de julio de 2016, además de considerar que es un despido improcedente. La excolaboradora de Ya es mediodía ha contado una anécdota relativa a su sueldo en el magacín de Telecinco. “Lo que me daban en Ya es mediodía era un donativo. Me dijeron que si me subían 20 euros el sueldo me dejaban sin parking. Tenía que elegir entre los 20 euros o tener parking, esa es Ana Rosa Quintana, la empresaria del año”, ha relatado.