Álex Coves, así es la nueva conquista de Alba Carrillo

El corazón de Alba Carrillo vuelve a estar ocupado. La modelo, que no había tenido un buen año en el ámbito laboral, ya que fue despedida de manera fulminante de la productora Unicorn Content, ha despedido el año con una buena noticia respecto a su vida personal. Alba realizó un balance del 2023 en sus redes sociales, donde anunciaba que había recuperado la confianza en el amor. El motivo era Álex Coves, su nuevo novio. “Y he conocido a Álex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024”, eran las palabras que compartía en su balance la televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mr Carrot Cake (@mrcarrotcakeoficial)

La influencer, de 37 años, no lo ha pasado bien en los últimos meses debido a su despido de Mediaset porque el grupo audiovisual consideraba que no congeniaba con la nueva línea editorial. Durante este tiempo ha enfocado su vida hacia las redes sociales. Ha creado el pódcast Crimen y Carrillo y ha dado el salto a Twitch con su canal El salón del té. También ha tenido tiempo para escribir un libro, Lista para la vida, y este jueves regresará a la pequeña pantalla de la mano de Celebrity Bake Off, el nuevo talent culinario de La 1.

Alba Carrillo ha tenido que salir al paso de las numerosas críticas que ha recibido su noviazgo con Álex Coves. “Hay un montón de ofendiditos que dicen ‘ya has pillado’ a otro o ‘ya has cazado’”. Mi casa la sigo pagando yo. Mi vida la pago yo. No he vivido jamás de los hombres. Os podría explicar mil cosas, pero no me da la gana”, ha explicado en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

¿Quién es Álex Coves? El nuevo amor de Alba Carrillo es un empresario ligado al mundo del deporte y amigo del actor Miguel Ángel Silvestre. Es el dueño de la marca deportiva Rootless. Como no podía ser de otra manera, el deporte es la gran pasión de Álex, que también es un reconocido amante de la naturaleza, los animales, los coches y los viajes. Su perfil de Instagram, donde cuenta con 5.000 seguidores, es privado.

Alba Carrillo cuenta todos los entresijos de su nueva relación con Álex Coves https://t.co/GMQX8VR9QL — Revista SEMANA (@semana_revista) January 8, 2024

Con el paso de los días, se irán conociendo más detalles de la nueva conquista de Alba Carrillo. La modelo se encuentra muy ilusionada e incluso ha compartido una imagen en la que se observa la complicidad existente entre ambos. No obstante, parece que la pareja prefiere mantener su relación en un segundo plano y alejada de los focos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Álex Coves poco tiene que ver con otros novios de Alba que responden a un perfil más mediático. La flamante concursante de Celebrity Bake Off ha mantenido relaciones con Fonsi Nieto y Feliciano López, además de algún que otro romance fugaz con Thibaut Courtois, Jorge Pérez, entre otros.