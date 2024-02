Alba Casillas relata cómo fue su ingreso en urgencia por un problema en el pecho

Alba Casillas se ha abierto en canal para desvelar el sufrimiento que está pasando debido a unos problemas en sus pechos. La exconcursante de La isla de las tentaciones ha tenido que ingresar de urgencia a causa de una infección. La influencer ha confesado todos los problemas que le están generando sus pechos, por los cuales ha tenido que ser intervenida en cuatro ocasiones por seromas y encapsulamientos en los últimos dos años.

Todo comenzó cuando Alba decidió operarse por primera vez. Desde que se operó ha tenido que sobreponerse a dolores insoportables y a una grave infección toráxica. Alba se ha mostrado muy indignada por lo que ella considera una mala praxis que ha ido derivando en diferentes problemas, el último de ellos la infección. “Han dejado pasar la infección. Parece que hasta que no te estás muriendo no te mandan nada”, ha explicado la joven en su canal de mtmad.

La influencer ha actualizado su estado de salud tras su ingreso en urgencias y no descarta quitarse las prótesis si los problemas no remiten. La infección ha llegado a abrirle boquetes en el pecho, según ha contado la prima de Iker Casillas. “Si vuelvo a tener el pecho de hace cuatro años, me quito todo”. Para terminar con un contundente: “Si va a más, tendré que quitármelas”, ha reconocido.

La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa es la protagonista de un cambio radical. Ya en otra ocasión ha hablado de los retoques e intervenciones estéticas que ha sufrido para moldear su imagen y su físico. “Las cejas. Llevo media mía y media que no. Se podría decir que es un retoque estético. Pestañas no llevo y los ojos son míos. La nariz también. La boca es de 148 clínicas. Me he hecho 10.000 veces los labios porque no tenía. No sé si llamáis al bótox operación. Todo lo que me dan, yo me lo pongo”, ha confesado.