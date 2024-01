Almeida quiere acabar con el vicio de “la nevera vacía” antes de su boda

La boda de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo se perfila como uno de los grandes acontecimientos de la crónica social en 2024. El pasado año se destapó su relación sentimental, que los protagonistas siempre han intentado mantener en un segundo plano. La joven madrileña ha conquistado el indomable corazón del alcalde de Madrid. El propio Martínez-Almeida confirmaba la buena noticia en las redes sociales. “Y Teresa me ha dicho que sí”, expresaba sobre la respuesta de su novia.

El político popular ha concedido una entrevista a Nieves Herrero en Madrid Directo, en la que ha hablado de algunos detalles de su boda haciendo un símil con la típica frase del Cholo Simeone. “Es un día muy importante y creo que esperado. Pero vamos partido a partido. Hasta esa fecha queda mucho por hacer”, ha dicho.

El regidor ha hablado de algunos hábitos que tendrá que abandonar debido a su compromiso con Teresa Urquijo. “Tendré que dejar algunos vicios, a mis 48 años de vida, que están profundamente asentados en mi forma de ser, como es esa nevera vacía. A partir de ahora me tendré que poner las pilas”, ha desvelado.

Martínez-Almeida ha querido agradecer todas las muestras de cariño que ha recibido desde que se conoció su enlace con Teresa Urquijo. Además, ha asegurado que su boda no influirá en su labor política al frente del consistorio madrileño. “Yo soy tímido para esas cosas. Pero yo lo que quiero decir a los madrileños es que al margen de los que acontezca el 6 de abril, que será un día importante como lo ha sido para cualquier persona el día de su boda, pueden estar tranquilos que no me voy a distraer y voy a seguir trabajando por ellos”, ha garantizado.

La boda, de la que aún quedan muchos detalles por conocer, tendrá lugar el próximo 6 de abril en la finca El canto de la cruz, una propiedad de la familia de la novia ubicada en Colmenar Viejo.