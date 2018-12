"Mi carrera no ha subido como la espuma"

Entre cata y pruebas sensoriales con el sabor de la cerveza Grimbergen, Ernesto Alterio repasa su carrera y sus proyectos de futuro. El actor es uno de los rostros masculinos más visibles en el campo de ficción de Netflix.

-¿Cómo afronta el hecho de ser imagen de una marca de cerveza?

-Estoy encantado. Grimbergen es una cerveza con una tradición inmensa. Sus orígenes se remontan al siglo XII. Son muchos años de existencia, por lo que colaborar y participar en su nueva campaña de imagen es un honor. La marca quiere proyectar una imagen actual y renovada de esta cerveza que se distribuye en España a través de un acuerdo entre Carslberg y Mahou.

-¿Con qué plato acompañaría una cerveza de Grimbergen?

-Sobre todo con carnes tiernas; aun así, son tres sabores diferentes y cada uno de ellos se adapta a algún tipo de comida o producto. La especialidad blanché, que es una variedad cítrica y refrescante, me la serviría hasta con un postre. Me han comentado que se ha llegado a tomar como acompañamiento del chocolate.

-Su carrera profesional ha subido como la espuma de una cerveza.

-No tengo esa sensación, sí llevo treinta años en el mundo de la interpretación y el balance es muy satisfactorio. Estoy muy contento con mi carrera como actor porque he tenido continuidad a lo largo de todos estos años. Eso ha derivado en una estabilidad laboral que me ha permitido evolucionar. Toco madera para seguir en la misma línea.

-Ya en sus orígenes estaba casi predestinado a dedicarse a la interpretación por su familia.

-Mi padre nos ha influido mucho, tanto a mi hermana Malena como a mí. Como quien dice hemos crecido entre bambalinas. Hemos asistido desde bien pequeños a obras, estrenos y teatros. Además, sabíamos dónde nos metíamos y lo hacíamos con gusto. Ha sido un proceso muy natural con el que hemos convivido desde pequeños. Era un placer, no una obligación.

-Las chicas del cable es el proyecto de ficción más destacado en el que se encuentra inmerso. ¿Cómo está viviendo esta experiencia?

-Me fascina la serie y me encanta Netflix. Me incorporé en la segunda temporada y actualmente se está emitiendo la tercera. Estoy muy agradecido a Netflix, porque gracias a su labor difusora estamos presentes en más de 190 países, siendo un fenómeno mundial. El trabajo que realizamos ha adquirido una dimensión internacional y eso es muy importante para un actor.

-¿Qué rasgos destaca de su personaje, Sebastián Uribe?

-Me toca hacer de argentino, lo cual supone un guiño a mis raíces. Este personaje aporta mucha comodidad, tiene una visión moderna de la igualdad, teniendo en cuenta que la serie se contextualiza en los años 20. Se trata de un alto empresario de una compañía de teléfonos con una mentalidad liberal y rica en matices.

-Hábleme de sus próximos proyectos.

-En cine se estrenó no hace mucho La sombra de la ley, un thriller dirigido por Dani de la Torre que aún se encuentra en cartelera. Para el año próximo, Achero Mañas ha contado conmigo para Un mundo normal. He doblado la voz en una película de animación, El Grinch, y he comenzado recientemente a rodar la cuarta temporada de Narcos en Netflix.