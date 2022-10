Ana Obregón, "¿me haríais un hueco para navegar por la eternidad?"

Después de la muerte de su hijo y de su madre en apenas un año y el fallecimiento de su padre hace unas semanas, Ana Obregón se encuentra en un intenso duelo del que ha querido compartir con sus seguidores en instragam algunos de sus sentimientos.

La actriz y presentadora revela que el dolor “no tiene palabras” pese a que le gustaría transmitir todo lo que experimenta en su pesar. Siente nostalgia por todo lo perdido personalmente y que ya no puede recuperar. Sería el dolor de no poder regresar a la felicidad que vivía tiempo atrás, con todos los suyos a su alrededor. Pregunta al aire, así, desolada: “mamá, papá, hijo… ¿me haríais un hueco para navegar con vosotros en ese océano de la eternidad?”, añadiendo etiquetas como la de “amor eterno”, que transmite toda la inmensidad que le gustaría compartir con los amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Las reacciones de compañeras se han sucedido. Ya la familia de Ana Obregón había dado la voz de alerta por su depresión tras el funeral por su padre.

El mazazo ha sido considerable tras la muerte de su pequeño Aless, en 2020, por un cáncer fulminante.

"Cuando pierdes un hijo te mueres y tienes la obligación de seguir viviendo. Yo me perdono la vida todos los días. Me parece tan injusto estar yo aquí y él que no pueda estar, divertirse, trabajar, tener una familia, tener hijos...", comentaba en Mi casa es la tuya, con Bertín Osborne, meses atrás Ana Obregón.