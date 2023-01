Anthony Hopkins celebra su casi medio siglo sin beber alcohol

El oscarizado actor británico Anthony Hopkins lleva a rajatabla ser abstemio desde que tuviera graves problemas con el alcohol medio siglo atrás, en el inicio de su madurez como actor. Ha cumplido 47 años sin probar una gota lo ha celebrado con un vídeo compartido en la redes como orgullo propio y para lanzar un mensaje de ánimo a quienes están en su misma situación.

Sir Anthony Hopkins tiene 85 años y lleva más de media vida bregando contra el alcoholismo tras una juventud de excesos. Su carrera profesional ha sido muy satisfactoria tras sufrir un bache por sus adicciones.

"Soy un alcohólico en proceso de recuperación", admitió Hopkins en la que es también su felicitación del nuevo año. De esta manera proclama su buena noticia, al cabo de tantos años, en una lucha diaria. "Sé que hay personas que luchan en esta cultura de odio y de falta de compromiso, con niños que son acosados. Y yo les respondo: 'Sed amables con vosotros mismos. Sed amables. Quedaos al margen del círculo de la toxicidad con las personas que ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida".

El actor de memorables cintas como El silencio de los corderos y que interpretó al papa Benedicto XVI reconoce que en 1976 se hallaba arrinconado y era por el alcohol. El alcoholismo pudo acabar con su vida y actuó adecuadamente con el respaldo de familia y amigos. "No soy experto en drogas. No soy experto en nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida", anima Hopkins con su testimonio poniendo sus palabras al servicio de quienes necesiten un auxilio en estos momentos.