Bertín Osborne se convierte en padre por séptima vez a sus 69 años

El cantante y presentador Bertín Osborne se ha convertido en padre por séptima vez al finalizar 2022, un mes después de haber cumplido 69 años. Gabriela Guillén ha dado a luz el bebé que esperaba y ha nacido en la fecha prevista. La fugaz relación de Osborne ha estado acompañada en el alumbramiento acaecido el 31 de diciembre de su entorno familiar que ha llegado desde Paraguay para estar con ella. Se supone que el padre, que ya es abuelo de seis nietos, ha conocido la noticia a través de los medios ya que fue el programa de Telecinco Así es la vida el que lo comunicaba. El niño, que no llevará los apellidos paternos (Ortiz Osborne) ya se encuentra en la casa de su madre en Madrid.

En la portada de la revista ¡Hola! de esta semana el artista asegura que le brindó ayuda a Gabriela y que ella la rechazó. "He decidido que no quiero ejercer padre", confiesa. "Gabriela es una chavala estupenda, buenísima gente", pero ser padre de nuevo no le va a mover de su actual soltería.

Marlises Gabriela tiene 36 años, es dueña de un centro estético en Madrid y ha sido modelo ocasional, motivo por el que conoció al padre de su hija en una campaña publicitaria de una firma de ropa, en abril del pasado año. Se habrían visto en distintas ocasiones tras visitar el cantante la consulta y la relación no habría pasado de un romance pasajero. Bertín habría estado distante con la madre que ha vivido estas semanas con el interés de las cadenas y publicaciones y durante los últimos meses no ha dado más valoraciones sobre su avanzada paternidad tras el revuelo vivido este verano cuando se supo el anuncio del embarazo. Ya por entonces hubo tiranteces por ambas partes trasladadas en declaraciones.

El conductor de Mi casa es la tuya en Telecinco y El show de Bertín en Canal Sur comunicó a sus allegados esta paternidad que lanzó en primicia la revista Lecturas en julio.

Con su primera esposa, la jerezana Sandra Domecq, Bertín Osborne fue padre de tres hijas (Alejandra, madre de tres nietos del cantante; Eugenia, con otros tres; y Claudia, que va a ser madre por segunda vez) y de un bebé que falleció a los pocos meses. Sandra murió en 2004 debido a un cáncer.

Con la venezolana Fabiola Martínez, con la que se casó en Sevilla en el año 2006, tiene dos hijos. Este matrimonio duró quince años y la pareja se divorció en 2021.