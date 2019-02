La foto con la que Blanca Suárez combate el frío

Dicen que estamos en medio de una ciclogénesis explosiva, que no es otra cosa que lluvias, vientos y un frío de solemnidad. Pero, para explosiva, la actriz Blanca Suárez, que ha revolucionado las redes sociales rescatando una imagen en la que posa de lo más sexy y que ha servido para traer un poco de calor a esta gélida época del año.

Blanca ha colgado una instantánea en la que se la puede ver tumbada, en actitud sensual, y en bikini. Un imagen que corresponde a un posado del pasado y que ha rescatado con añoranza, escribiendo al lado: "Ais... y aquí lloviendo y a 8°C". Lo ha acompañado con ese hashtag de #tbt -the best time, el mejor tiempo.

Enamorada de Mario Casas, con el que pasa la mayor parte del tiempo libre del que dispone, Suárez está atravesando un momento dulce de su vida, tal y como reflejan las escapadas románticas con su chico o esos pequeños instantes que comparte con sus seguidores en las redes sociales. Sin ir más lejos, hace un par de días, la pareja disfrutaba de una romántica cena para dos en un restaurante de moda de la capital, dejando patente que la relación marcha y que son prácticamente inseparables.Blanca, acostumbrada a posar en biquini, no creo que considere que estas últimas imágenes que ha difundido causaran tan incendiaria repercusión en Instagram. De hecho, la actriz es la imagen de la firma de lencería y baño Women’s Secret desde 2016, para la que ha protagonizada sensuales campañas publicitarias."Siempre he sido más de biquini", ha confesado alguna vez la pareja de Mario Casas. "Me gusta que me de el sol y broncearme –con todos los cuidados pertinentes, claro, porque soy muy blanca y tengo que tener cuidado–, pero lo cierto es que con esta vuelta tan fuerte del bañador, desde el verano pasado tengo varios en mi armario y me encantan".También muestra su comodidad en ropa de baño frente a las cámaras: "Cuando posas con menos ropa de lo normal, el ambiente que se cree dependerá de ti, de lo relajada o no que puedas estar. Yo lo intenté, pero el equipo tuvo un papel indispensable en este rodaje porque, si ves que están cómodos contigo, tú también lo estás y al revés. Al final todo va bien si te sientes como en casa".