Lourdes Montes y Julián Contreras, compañeros de trabajo

Lourdes Montes y Julián Contreras Junior compartirán programa de televisión pues debutarán pronto como nuevos colaboradores de Corazón, el espacio de crónica rosa de La 1 presentado por Anne Igartiburu. Un reto profesional que tal vez estreche los lazos en su familia. El pasado fin de semana Julián no acudió a la puesta de largo de Cayetana Rivera, hija de su hermano Fran, para celebrar la mayoría de edad. Tan notada fue la ausencia del hijo menor de Carmen Ordóñez, que ni Julián ni Lourdes pudieron obviar las preguntas acerca de ello en la rueda de prensa de presentación de su nuevo proyecto laboral. Al margen de las diferencias entre hermanos, la diseñadora y su cuñado Julián posaron de lo más sonrientes y conciliadores en la presentación de la nueva temporada del programa, que cumple 21 años en antena. Otro fichaje conocido será la modelo Rosanna Zanetti. "Se trata de incorporar novedades, con ganas de seguir adelante, mantener cerca al espectador y atraer otros públicos", afirmó Anne Igartiburu, presentadora del programa junto a Carolina Casado, durante la presentación de los nuevos colaboradores. Según Igartiburu, al preparar la nueva temporada, el equipo del programa propuso "traer los famosos a casa, al plató", con el fin de preparar nuevas secciones y, tras proponérselo a estas tres personas, "no lo dudaron". La incorporación de la modelo y actriz venezolana Zanetti supone la creación de la sección A la moda con Rosanna que, junto a la redactora Clara Ricas, se adentrará en el mundo de la moda los lunes, en un espacio donde la protagonista asegura compartir la "ética y valores" del mundillo. Por otro lado, Montes y la redactora Leyre Gorostizaga participarán en la sección Los trucos de Lourdes, donde se presentarán reportajes enfocados en el mundo de la belleza y se abordarán "temas y trucos para el día a día, que pueden ser muy interesantes para el espectador", ha apuntado la nueva colaboradora. Finalmente, los viernes, Contreras y Rufino Sánchez apostarán por vivir "experiencias que no habían hecho nunca" en Atrévete con Julián, en el que el coach realizará reportajes sobre nuevas vivencias, hasta llegar a jugarse la vida "de verdad", bromea Contreras.