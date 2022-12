¿Cómo se vive la Navidad en un lugar mágico como Disneyland Paris?

La temporada Disney Enchanted Christmas comenzó el pasado 12 de noviembre en el complejo Disneyland París y la temática navideña y sus eventos especiales se extenderán hasta el 8 de enero, incluyendo así la festividad de Reyes, tan tradicional en España respecto a otros países.

En esta ocasión la celebración coincide con la conmemoración del 30 aniversario del Parque Disneyland.

Desde la entrada en todos los rincones de Main Street, U.S.A se respira un inolvidable ambiente navideño para los visitantes de esta semana. Los asistentes además disfrutarán del espectáculo de drones Disney D-Light, especialmente diseñado para esta celebración y premiado como mejor espectáculo de entretenimiento en vivo en los Park World Excellence Awards.

La popular Mickey’s Dazzling Christmas Parade también está de vuelta, una cabalgata también premiada, con cinco mágicas carrozas con los amigos de Mickey, las princesas y Papá Noel. Un espectáculo en el que participan un centenar de actores. Mickey, Minnie, Donald, Daisy y Goofy interpretan algunos de los villancicos más mágicos varias el escenario de Videopolis. Y Minnie sorprenderá a Mickey y los visitantes interpretando All I want forChristmas is… Mickey, su peculiar versión del famoso tema de Mariah Carey.

La magia de la Navidad se extiende a todos los Hoteles Disney, en los que no pueden faltar los adornosnavideños. El artista de Marvel Skottie Young ha diseñado una obra de arte al aire libre específicamentepara el Disney Hotel New York: The Art of Marvel. Se trata de una bola de Navidad de 1,4 metros de altura, con un adorable dibujo de Baby Groot, que se exhibirá en la entrada del Hotel durante toda la temporada navideña. Quien desee llevarse a casa su versión en miniatura, la encontrará en la tienda del hotel.

Gastronomía navideña en Disneyland Paris

Los visitantes también tienen la oportunidad de experimentar la magia de la Navidad a través de gastronomía, tanto dentro de los Parques, como en los Hoteles Disney.

Algunos de los deliciosos platos y dulces navideños que se ofrecen son:

Tronco de chocolate Santa’s Mocktail

Sopa de chirivía con nueces Tartiflette

Gofre navideño de Mickey

Árboles de Navidad de pan de jengibre

También el mercadillo navideño L’Hiver Gourmand volverá al Parque Walt Disney Studios esta temporada. Varios puestos navideños ofrecerán pan de jengibre, crepes, chocolate caliente y otras delicias navideñas. Este año hay, además, cuatro nuevos puestecitos de Navidad.

¿Qué mejor lugar que Disneyland Paris para comprar la decoración, los looks y los regalos de Navidad? Unaamplia gama de productos está disponible en las numerosas tiendas de los Parques y en Disney Village,aunque la palma se la lleva la mágica Boutique du Château, que se dedica exclusivamente a la venta deadornos navideños.

Sobre el fin de año Disneyland Paris ha preparado una fiesta espectacular que tendrá lugar en el corazón del Parque Disneyland en 31 de diciembre de 2022. El programa incluirá un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales, acceso a atracciones llenas de emoción, la participación de Personajes Disney, espectáculos exclusivos y muchas otras sorpresas temáticas del 30º Aniversario… el 31 de diciembre desde las ocho de la tarde hasta las dos de la madrugada.

Entre los datos navideños de Disneyland Paris figuran

15.000 bolas de Navidad

78 Abetos de Navidad

Un majestuoso abeto de 24 metros de altura y 25 toneladas de peso, con más de 1.000 objetos

Más de 37.000 flores plantadas en 4 días por el Equipo de horticultura

Toda la iluminación de la Temporada de Navidad del Resort se lleva a cabo con LEDS. La nueva iluminación de los tejados del Castillo de la Bella Durmiente está configurada para consumir menos energía que antes a la vez que añade un toque mágico al Castillo.

El consumo energético de cada espectáculo equivale al consumo de un frigorífico durante 3 horas. Además, los nuevos videoproyectores utilizados en Disney Illuminations consumen un tercio de la energía de los anteriores y brindan una nueva experiencia a los visitantes.