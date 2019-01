La nueva cara de Eugenia Martínez de Irujo

Eugenia Martínez de Irujo está más guapa que nunca, y no sólo es por la feliz etapa que atraviesa junto a su pareja, Narcís Rebollo, que también. La duquesa de Montoro acudió al Teatro Real y sorprendió con un aspecto rejuvenecido, dicen que gracias a un lifting facial, una técnica estética que no requiere cirugía y que mantiene intacta la expresión personal del rostro. Este retoque ha dado como resultado que Eugenia luzca un óvalo facial mucho más definido, unas comisuras de los labios sin arrugas, ausencia de patas de gallo, y que se haya despedido de bolsas y arrugas en los párpados. La hija de la fallecida duquesa de Alba asistió en el Teatro Real de Madrid al Ballet de la Ópera de París en el marco de su 350 aniversario. Lo hizo junto a Narcís Rebollo y estrenando nueva cara. Esto, unido al look de melena corta y flequillo que lleva desde hace unos meses, favorece mucho a la duquesa, muy dada a mostrarse natural y con poco maquillaje.Otra famosa que también se ha hecho un lifting hace poco es María Teresa Fernández de la Vega, en su caso algo menos favorecedor.