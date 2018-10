La Justicia absuelve a Ángel Garó del delito de lesiones a su ex pareja

Ángel Garó ha sido absuelto por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga del delito de lesiones que le imputaba la fiscalía malagueña por presuntamente lesionar a su pareja en mayo de 2017 tras una discusión en el domicilio del artista.El juzgador considera que el denunciante ha incurrido “en numerosas contradicciones e imprecisiones que no permiten esclarecer ni concretar con claridad lo ocurrido”, según la sentencia, que añade que no concurren los requisitos exigidos jurisprudencialmente para conceder plena credibilidad y solidez a su testimonio. El abogado de Ángel Garó, Augusto Pansard Anaya, ha asegurado en un comunicado que en la sentencia se estima que el denunciante introduce una “versión confusa” de los hechos. Además, se ha tenido en cuenta la declaración del médico forense, quien considera que las lesiones de la supuesta víctima “es posible que pudieran provenir tanto de un empujón intencionado como de una caída accidental por las escaleras”.Garó está participando en GH VIP, por lo que para asistir al juicio tuvo que abandonar por unas horas el programa y fue acompañado por personal de la productora que lo llevaba con unos cascos para no escuchar nada del exterior.