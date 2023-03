Gloria Camila se desmelena en su fiesta de cumpleaños

Gloria Camila cumplía 27 años el 21 de febrero, pero no ha sido hasta el pasado fin de semana cuando lo ha celebrado por todo lo alto. La influencer ha disfrutado en un local madrileño de una velada a la que no han faltado sus principales pilares, entre ellos su padre Ortega Cano, su pareja David García, su hermano José Fernando y su primo, David Flores. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha lanzado un emotivo mensaje de agradecimiento que ha ido acompañado de un carrusel de fotografías de la celebración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

“¿Sinceramente? Ha sido uno de los mejores cumpleaños. No recuerdo pasármelo tan bien, tranquila y feliz desde hacía mucho. Muchas veces disfruto por causa del alcohol, por algún chiste mal contado, una anécdota que no quieres recordar pero terminas recordando y riendo. Pero este cumpleaños he sido feliz sin necesidad de ninguna de esas cosas. He sido feliz por estar con mi gente, poder tener a mis hombrecillos al lado, porque si, me he criado rodeada de hombres, y todos se llaman José. Me cuidan, me miman y me quieren con locura. Y sabéis cuando me he dado cuenta de eso. Cuando he estado cayendo en lo más profundo de mi alma y ellos han hecho de paracaídas. Y aunque digan que soy un pilar fundamental o el esqueleto de mi familia, lo cierto es que yo sin ellos no soy. No existo, ni quiero existir”, ha escrito para ensalzar a su padre y sus hermanos.

El mensaje de Gloria Camila ha continuado con referencias a su actual pareja, David García, a sus amistades y familiares. “Mi pareja, David, gracias por hacerme creer en el amor y poco a poco soltar esa coraza que llevaba de hace tiempo, porque ya no sabía cómo curar mis heridas. También mis amigos, mis amigas, que me quieren sin necesidad de esperar nada a cambio, que están siempre para darme ese abrazo que necesito o esa cena que luego se alarga de más. Y mi familia, por fin pude tener familia materna y familia paterna en mi cumpleaños. Estoy agradecida por lo que soy, por lo que tengo y donde estoy, y es gracias a vosotros”, ha señalado para destacar la presencia de los Ortega y los Mohedano en su fiesta de cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Como buena influencer ha querido resaltar todos los detalles y no se le ha escapado ningún agradecimiento. "Gracias @almontemad por este sitio tan yo, por cuidarme y hacer que no olvide mis 27. A @albertodugarte por el súper make up que se marcó una de tus profesionales @martaalonso_98. Mi súper vestido de mi @paulasancho 6 de su marca @pasaircollection. Mi @maria.f.guerrero de @extensionmania amiga, te has pasado al nivel pro. Y por supuesto el showroom más top que hay en Madrid @viacomunicacion por ese bolso que deslumbraba y los tacones más cómodos del universo”, ha posteado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Lo cierto es que Gloria Camila deja atrás un año complicado debido principalmente al divorcio de su padre y Ana María Aldón. Una exposición mediática constante que ha terminado por el momento con su carrera televisiva. Ahora Gloria está centrada en otros aspectos de su vida, principalmente su carrera de influencer, y felizmente con su actual pareja, David García. Con el joven deportista de 29 años, licenciado en Derecho, mantiene una relación discreta y alejada de los focos.