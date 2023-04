Hugh Grant echa tierra encima del trabajo de su vida

Hugh Grant ha sido el protagonista de numerosas comedias románticas a lo largo de su dilatada trayectoria interpretativa. Títulos célebres como Notthing Hill, Cuatro bodas y un funeral, El diario de Bridget Jones, Love Actually, Amor con preaviso o ¿Cómo se escribe amor? son algunos de los ejemplos más significativos de toda una vida entregada al género. El actor ha cambiado de registro y en la presentación de su nueva película Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones ha desmontado todas las teorías existentes sobre las comedias románticas.

“La gran pregunta es si esa idea de la fusión de un hombre y una mujer, algo que todos anhelamos, es verdad, o una burda mentira. Tengo la impresión que es una burda mentira, a pesar de que hice toda una carrera y una fortuna con ello. A ver, ¿cuántas relaciones realmente felices conocemos? No muchas. Todas esas comedias románticas que hice… Estaría muy bien hacer una secuela ahora, seguro que empezaría con el divorcio y los abogados”, ha declarado en un encuentro en París con los medios de comunicación.

El afamado actor también ha concedido una entrevista a AFP donde ha repasado varios aspectos de su carrera profesional y su predilección por el fútbol. “Me habría gustado ser más ambicioso, haber tenido uñas más afiladas. Me parece que fui demasiado apático. Pude haber intentado cosas más difíciles cuando gozaba de mucha popularidad en Hollywood. Podía haber hecho cualquier película que se me antojara, pero en realidad lo único que quería era mirar fútbol”, ha señalado.

“Me lo estoy pasando bien por primera vez en los últimos seis o siete años, ahora que soy demasiado viejo y feo para ser el héroe. Es realmente difícil ser el protagonista, el héroe. Te pagan bien, pero es duro. A causa de las redes sociales, la fama ha cambiado mucho desde que me tocó a mí. Siempre fantaseé sobre ser una de estas estrellas misteriosas de los años 1930 y 1940, cuando no sabías nunca realmente cómo era esa persona en realidad. Podías mentir todo lo que quisieras, y el estudio también. Esa sería mi opción: mantener algo de misterio, no abrir una cuenta de Instagram. Pero es solo mi consejo”, ha reflexionado sobre la fama y la popularidad en las redes sociales.