Iker Casillas no puede más y así lo ha hecho saber. El que fuera portero del Real Madrid anunció en marzo el fin de su relación con Sara Carbonero. La inesperada ruptura de la pareja ha originado un sinfín de rumores que están acabando con su paciencia. Ya en el mes de marzo emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter. “El acoso mediático al que estamos siendo sometidos tanto mi familia como yo, personalmente, nos está generando un daño irreparable. Me gustaría recalcar que nuestra separación fue amistosa y en el comunicado que emitimos mi mujer y yo, pedimos respeto para ella, para mis hijos y para mí. Estoy cansado de ver a distintas personas que se inventan historias relacionadas conmigo, por lo que he tomado la decisión de que mis abogados inicien las correspondientes demandas dirigidas a quienes estén difundiendo informaciones totalmente falsas y que deberían demostrar en los Tribunales de Justicia”.

Es un extracto de un comunicado que guarda una estrecha relación con el acontecimiento vivido estos días. En este caso, Casillas ha estallado contra la revista Diez Minutos por publicar unas declaraciones que, según su versión, él no ha concedido. “Rotundamente falso que haya dado unas declaraciones a esta revista. La falta de ética por parte de este medio es acojonante. Exijo una rápida rectificación por parte del director”, ha aclarado en Twitter. En la portada de la mencionada revista aparece un primer plano del futbolista junto a las declaraciones: “Estoy agotado física y mentalmente”, Llevo muchas cargas encima a nivel familiar. Estoy necesitando ayuda profesional” y “Mientras mis peques estén bien y yo bien de salud, lo demás me la bufa. Quien me ha hecho daño, pagará”.

Casillas centra su ira en Jordi Martín, paparrazi y colaborador de Diez Minutos. Martín ha explicado que “detrás de las declaraciones hay una historia que solo sabemos Sara, él y yo. He actuado como amigo con ellos como muchas otras veces he hecho”, afirma.