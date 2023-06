Íñigo Onieva celebra lejos de Tamara Falcó su último cumpleaños como soltero

Íñigo Onieva acaba de cumplir 34 años. El empresario ha vivido su último cumpleaños como soltero, ya que en apenas un mes se dará el sí quiero con Tamara Falcó en el palacio de El Rincón. Íñigo Onieva ha estado rodeado de sus familiares y amigos en esta cita tan especial, pero lejos de Tamara Falcó, que se encuentra en la Clínica Buchinger de Marbella con Isabel Preysler para ultimar su puesta a punto de cara a la boda.

La marquesa de Griñón, que está sujeta a una planificada agenda nutricional, estaría ya realizando el ayuno terapéutico con el que pretende perder unos kilos antes de contraer matrimonio. No obstante, la celebrity ha querido dejar constancia del cumpleaños de su prometido. Lo ha hecho publicando un emotivo vídeo compuesto por fotografías de momentos vividos por la pareja. El vídeo demuestra que Tamara, esté donde esté, no para de pensar en Íñigo Onieva, el amor de su vida. Entre las imágenes que componen el vídeo podemos observar la instantánea que confirmó su reconciliación tomada durante un viaje a Finlandia. También aparecen fotografías de su viaje a Praga y a Bali. “Happy Birthday mi amor”, ha escrito Tamara, que ha acompañado al vídeo de la canción I Love You, de Maejor & Greeicy.

Además, Tamara Falcó también ha subido en una story una fotografía de su novio con una llamativa tarta de chocolate de varios pisos. El empresario ha compartido en su perfil tanto el romántico vídeo como la fotografía de la tarta en la que se muestra feliz y sonriente.

Íñigo Onieva ha celebrado su 34 cumpleaños en el restaurante madrileño Desde 1911. En este local emblemático, cuya especialidad es el marisco, ha compartido una distendida velada junto a su madre, Carolina Molas, y sus hermanos, Alejandra y Jaime. El empresario ha publicado una imagen de la cena en una story de Instagram, donde solo falta su futura esposa, Tamara Falcó. Una ausencia que se corresponde con el exigente proceso para perder peso al que se estaría ya sometiendo en la Clínica Buchinger de Marbella.

La celebración del cumpleaños del empresario terminó en el piso que comparte con Tamara, en el barrio madrileño de Justicia. La fiesta se alargó hasta altas horas de la madrugada, aunque se comenta que fue relajada y sin desfase.