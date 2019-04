Irina Shayk ha incendiado las redes sociales. La top model rusa ha publicado una foto suya en bikini que ha revolucionado a todos sus seguidores y ha logrado casi 317.000 'Me gustas' en pocas horas. Pero también ha generado confusión, ya que Irina ha utilizado el hashtag #tbt, indicando que la instantánea no es reciente. "Cuando consigues un nuevo traje de baño de Riccardo Tisci para Burberry... pero aún no está a la venta", escribió en su publicación. ¿Quiere decir que la foto no es tan del pasado como creemos? ¿Que la colección de baño está a punto de salir? No lo ha aclarado.

Sea como sea, el cuerpazo de Irina en la playa ha dejado a todos con la boca abierta. Seguro que Bradley Cooper también se ha quedado anonadado con esta imagen de su pareja y madre de su hija, y es que no en vano ella es una de las modelos más cotizadas del momento. Pues, a pesar de los rumores tras la última gala de los Oscar, Cooper y Shayk siguen juntos y felices, como demostraron sus últimas fotos durante una divertida tarde de juegos con su pequeña Lea de Seine.