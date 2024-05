Jaime Cantizano anuncia su boda con Miguel García

Jaime Cantizano se casará con su pareja el año próximo. El presentador jerezano contraerá matrimonio con el artista visual Miguel García Golding, con el que comparte su vida desde hace unos años. La pareja quiere consolidar su relación sentimental dándose el ansiado sí quiero. El Español ha adelantado esta información de la que se han hecho eco los medios dedicados a la prensa del corazón.

El comunicador de 50 años y el artista de 37, que siempre han mantenido en un segundo plano su noviazgo, quieren celebrar su boda el verano de 2025, por lo que tienen aún más de un año por delante para comenzar con los preparativos. Todavía no se conoce ni la fecha exacta del enlace ni el lugar en el que tendrá lugar.

Jaime Cantizano atraviesa un momento dulce, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este último, el presentador sigue al frente de Mañaneros en La 1 y acaba de firmar un contrato de larga duración con Onda Cero para sustituir a Julia Otero a partir del mes de septiembre. En este emisora lleva varios años conduciendo el magacín Por fin no es lunes durante los fines de semana.

En el plano personal, Cantizano disfruta de su paternidad. Hace ocho años consiguió ser padre de Leo a través de la gestación subrogada. Su hijo se ha convertido en un pilar fundamental junto a su pareja, Miguel García Golding. “Ser padre es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ha sido algo precioso. He llorado todo lo que tenía que llorar de emoción. Con él; por él. Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida. De verdad que soy el hombre más feliz. Estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Me meto en esta aventura yo solo porque desde hace ya varios años no tengo pareja”, dijo sobre la llegada a su vida del pequeño Leo.

Ahora la situación ha cambiado radicalmente, ya que ha comenzado la cuenta atrás para contraer matrimonio con Miguel García Golding.