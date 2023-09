Jaime Cantizano: "La clave es cómo se cuenta y en eso voy a centrar todos mis esfuerzos"

Mañaneros desembarca este lunes a las 10:45 horas en La 1 con un formato de actualidad y entretenimiento que supone el regreso a TVE de Jaime Cantizano. En esta nueva aventura, el jerezano estará acompañado de dos rostros conocidos de TVE, Miriam Moreno y Marc Santandreu.

–Con Mañaneros regresa a la televisión después de un tiempo ausencia, ¿cómo afronta este nuevo reto profesional? –Es una aventura y al mismo tiempo un regalo. Con Mañaneros vuelvo a la fórmula del magacín, que siempre la he tenido muy presente en mi cabeza. Es un reto, pero sobre todo es un premio. Hace un rato que me han recordado que llevo 23 años haciendo televisión y radio, así que es posible todavía encontrarse con este tipo de regalos.

–¿Qué ha hecho durante todo este tiempo que ha estado alejado de la televisión? –Llevo más de 7 años con el programa Por fin no es lunes de Onda Cero con Ignacio Varela, Fernando Eiras, Alaska, Bibiana… Es la fórmula del magacín, pero radiofónico. El programa me ha brindado grandes alegrías. En determinados momentos tuve la opción de elegir entre la televisión y la radio y opté por mostrar otro perfil profesional ligado a la radio. Ese camino me ha servido para regresar a la televisión.

–¿En qué consiste Mañaneros, su nuevo programa en La 1? –Vamos a tener actualidad, testimonios, debate, política... La clave es cómo se cuenta y en eso voy a centrar todos mis esfuerzos para que Mañaneros enganche a los espectadores.

–¿Guarda relación este formato con otros programas que ha presentado con anterioridad?

–Guarda más relación con la fórmula radiofónica que con mis últimos trabajos en televisión que han sido el concurso Atrápame si puedes en la versión celebrity y la colaboración con Susanna Griso en Espejo Público.

–Ana Rosa Quintana, que ha sido la reina de las mañanas durante casi dos décadas, ya no estará. Su marcha deja un hueco que puede ser aprovechado por Jaime Cantizano... –Hacía muchos años que el escenario televisivo no se presentaba tan interesante. En los últimos 15 años no recuerdo un panorama televisivo con tantos cambios en todas las franjas horarias. Se avecina una temporada apasionante. Pido una oportunidad para que nos descubran y se hagan mañaneros.

–En Mañaneros va estar acompañado de Miriam Moreno y Marc Santandreu, ¿cómo habéis congeniado los tres? –Son dos trozos de pan. Ambos son jóvenes, pero con mucha experiencia. Ellos son caras reconocidas de la casa. En Mañaneros está muy bien definido el papel de cada uno de nosotros.

–¿Qué nos puede avanzar de su equipo de colaboradores? ¿Puede adelantarnos algunos nombres? –Después de 10 años Pepa Jiménez vuelve a sentarse en un plató de televisión y explicará el porqué de su alargada ausencia. María Eugenia Yagüe será otra de las colaboradoras. Tenemos una serie de nombres que van a estar fijos con nosotros para crear un vínculo con el espectador. Lo mejor es verlo el lunes a partir de las 10:45 horas para comprobarlo.