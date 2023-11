Jessica Goicoechea, así es la modelo de los abdominales perfectos

Jessica Goicochea fue una de las sensaciones de la alfombra roja de los Latin Grammy en Sevilla. La modelo catalana lució un look imponente del diseñador Ze García que tapaba lo justo y necesario en el escote y mostraba todo el abdomen descubierto. Una apuesta arriesgada, de mujer de armas tomar, que ha llamado la atención de todos los presentes en la gala. La influencer ha estado acompañada de Marc Bartra, el futbolista del Real Betis con el que mantiene una relación sentimental desde junio del pasado año. “Un honor que los Latin Grammy este año hayan sido en nuestro país y poder asistir a un evento que reúne tanto talento y arte”, posteaba junto a un carrusel de fotografías junto a su novio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

La pareja de ojos verdes, como muchos medios del papel couche le apodan cariñosamente, se ha llevado buena parte de los elogios de la alfombra roja. Pese a llevar algo más de un año de noviazgo, han pasado por diversas etapas y hasta por una crisis que hizo temer lo peor. Pero visto lo visto en Sevilla, ambos atraviesan un excelente momento, tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

¿Quién es Jessica Goicoechea? La rubia de ojos verdes, que esta semana cumplirá 27 años, lleva a sus espaldas una exitosa carrera como modelo, empresaria e influencer. Gracias a las redes sociales y a su espectacular físico, Jessica se ha hecho un hueco en el mundo de la moda, aunque en sus comienzos fue rechazada por su estatura de 1,70 metros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

La modelo no es solo una cara bonita. También destaca en el ámbito empresarial donde ha creado la firma GOI. Ella se encarga de los diseños de su marca, entre los que se encuentran vestidos, bikinis y ropa deportiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

Otra de sus facetas es la de creadora de contenido en las redes sociales. Jessica cuenta con 1,8 millones de seguidores en Instagram. En la red social suele publicar sus atrevidos looks y sus propios diseños, como el vestido que lució recientemente en los premios de la revista Harper’s Bazaar. “Gracias @harpersbazaares y especialmente a @inmajimenezbazaar por esta entrega de premios tan especial en la que la mujer es protagonista. Enhorabuena a todas las premiadas y a todas las mujeres que nos inspiran, apoyan y se superan cada día”, escribía hace unos días.

Antes de confirmarse su romance con Marca Bartra, la modelo estuvo con Arón Piper durante dos años. Posteriormente, se rumoreó con una posible relación con Mario Casas, que ninguno de los dos protagonistas llegó a ratificar. Su noviazgo más tormentoso fue con River Viiperi, al que acusó de malos tratos en 2020 y que llegó a ser detenido por los Mossos d’Esquadra. “Te dice que no vales para nada. Te pisa. No has llegado a nada, no eres nada, ¿por qué no te suicidas”, relató Jessica en una entrevista.