José Manuel Soto incendia las redes con su reacción a las elecciones: "Gracias a los que habéis votado a Sánchez..."

En la política, como en la vida, nunca llueve a gusto de todos y es que la ideología es algo tan personal que consigue mover a muchas personas. En una sociedad cada vez más polarizada por el discurso de odio son muchos los que no guardan su opinión y la muestran abiertamente en redes sociales. Este ha sido el caso de José Manuel Soto, el cantante sevillano ha querido expresar su malestar ante los resultados electorales que ha obtenido el PP y Vox en España.

Para refrendar su postura no ha dudado en cargar duramente contra los votantes de izquierda que han votado al PSOE, liderado por Pedro Sánchez. En su Twitter escribía: "Enhorabuena a todos los q habeis apoyado a Sánchez en estas elecciones, gracias a vosotros el gobierno de España depende de un prófugo de la justicia. Enhorabuena también a los Okupas, violadores, etarras, menas y golpistas varios, q seguirán campando a sus anchas…".

Con estas palabras proclama su malestar ante la situación política actual y ha desatado una ola de comentarios a su tuit de toda índole. Hay quienes secundan el pensamiento del artista sevillanos y otros que por el contrario no sólo le llevan la contraria sino que además se mofan, no sin gracia, del pensamiento de José Manuel Soto.

En poco más de cuatro horas, el tuit ha conseguido hacerse viral en redes sociales y acumula más de 1.600 respuestas, 1.500 retuits y 4.200 likes. Aunque lo que más sorprende son las visualizaciones de esta cita que pasa de las 180.000 visualizaciones. Unos datos sorprendentes, aunque no es la primera vez que Soto se ve envuelto en una polémica en Twitter debido a su opinión acerca de la política, ya sea nacional, autonómica o local.

En la jornada del 23 de julio no quiso desaprovechar sus redes sociales para lanzar algunas pullas contra Pedro Sánchez y también quiso mostrar la decepción que ha sentido con los resultados del PP.

En 2012 hubo elecciones autonómicas. En Andalucía, Javier Arenas se veía ganador y no se presentó a debatir en Canal Sur, ganó pero no pudo gobernar, hubo 7 años más de socialismo…A Feijoo creo q le ha pasado igual, no aprenden de los errores…