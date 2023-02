Juan Castillo, así es el compañero de viaje de Máximo Huerta

Hace unas semanas Máximo Huerta hacía realidad uno de sus sueños. El escritor ha abierto su propia librería, un proyecto que ha visto la luz gracias al apoyo de su pareja, Juan Castillo. Ambos llevan cinco años juntos en una relación marcada por la discreción. El exministro nunca ha ocultado su relación sentimental con Juan Castillo, pero sí ha preferido mantenerla en un segundo plano. Pese a ello, existen varias publicaciones en Instagram donde declaran su amor a los cuatro vientos.

La inauguración de La librería de Doña Leo, así se llama el nuevo proyecto empresarial de Máximo Huerta, ha puesto el foco en la pareja y principal apoyo del escritor en los últimos cuatro años. “Qué suerte he tenido”, posteaba el expolítico en su perfil de Instagram. En la publicación aparecían juntos en el escaparate de la librería.

Antes de la inauguración del negocio, Juan Castillo contaba en sus redes sociales cómo marchaban los preparativos. “Pues aquí estamos. Ultimando. Mañana. En la librería de Doña Leo abrimos mañana”, escribía la pareja del presentador de Benidorm Fest, que como no podía ser de otra manera es un gran aficionado a la literatura. “Recupero esta foto que me encanta, de este sitio lleno de libros y magia. Un sitio donde se producen largos silencios, rotos por la música del piano”, compartía en 2020 para conmemorar el Día Internacional del Libro.

Juan Castillo también hace gala del amor que procesa a las obras de su pareja. Por ello, no ha dudado en escribir alguna reseña en sus redes sociales, como fue el caso de la publicación de Intimidad improvisada en 2019. “En este libro hay mucha intimidad. Muchos relatos de un observador, la manera de contarlo es lo que lo diferencia. Todo es ya. Ahora, dice. Así que la foto es ahora y este el libro de los próximos días. Historias vistas con gafas de lejos y sin gafas para ver de cerca”.

Castillo es natural de Fuerteventura, aunque vive desde hace varios años en Madrid. En la capital de España se conocieron a través de unas amistades que tenían en común. A la pareja no solo les une su pasión por la literatura. Ambos son unos apasionados del mar, otro de los nexos en común de Juan y Máximo. Si observamos sus redes sociales la pareja ha compartido muchos momentos. Viajes, salidas con amigos, momentos gastronómicos, la inauguración de la librería, entre otras vivencias, forman parte del álbum de la pareja, que se inició en noviembre de 2018.

Máximo Huerta ya confesó hace unos años que estaba enamorado. Lo hizo en el programa Sálvame a Jorge Javier Vázquez. “Si me preguntas si como te digo que sí, si me preguntas si duermo te digo que sí, si me preguntas si estoy enamorado también te digo que sí”, le dijo. Juan Castillo es el principal responsable de la felicidad de Máximo Huerta.