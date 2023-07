Kiko Rivera: "Por segunda vez he vuelto a nacer"

Kiko Rivera fue operado este 17 de julio del corazón, una operación que parecía que traería complicaciones, por lo que su madre, Isabel Pantoja, no dudó en ir al hospital para estar al lado de su hijo, pero que finalmente ha salido mejor de lo que se esperaba.

"Gracias a Dios, el cateterismo, aunque era la opción con menos posibilidades, salió bien y sólo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo".

""Debo tener a alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos", ha afirmado Rivera.

Firma la paz con su madre, Isabel Pantoja

Kiko Rivera ha tenido que ser sometido a un cateterismo porque como él mismo contó una parte de su corazón no funcionaba bien. El cateterismo ya es historia y ha sido un éxito. Así lo ha contado el dj en una story de Instagram: “Todo ha salido bien gracias a Dios. Amén”, escribió unas horas después de la intervención cardíaca.

Una nueva etapa se abre para el cantante que ha estado acompañado por su madre en todo momento. Isabel Pantoja y Kiko Rivera han acercado posturas y la reconciliación es un hecho.

Kiko tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que se han preocupado por su estado de salud. Entre los agradecimientos uno ha cobrado especial relevancia, el dedicado a su progenitora. “Gracias mamá por venir a verme, por pasar esa tarde juntos que para nosotros fue tan necesaria. Perdón, perdón por las formas, perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito a todos y así va a ser”, ha posteado en las redes sociales.

Se trata del primer acercamiento entre ambos desde los problemas que surgieron a raíz de la herencia de Paquirri y las pertenencias que se encontraban en la finca Cantora.