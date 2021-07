Lady Ketty Spencer es la novia del año

En Roma, en secreto, pero no hay sido una boda por sorpresa. Se llevaba gestando desde meses atrás y no sólo por su organizaciíon sino para hacer uno de los modelos nupciales más refinados en años. Lady Ketty Spencer se ha casado con Dolce & Gabbana. Bueno, con los diseñadores no, sino que su pareja es Michael Lewis, un magnate de la moda sudafricano que la duplica en edad.

Una pareja feliz desde hace años y que ha cumplido su compromiso. Catherine Eleanor Spencer tiene 30 años y Lewis, 62, con tres hijos de un anterior matrimonio. La novia tiene dos hermanas gemelas.Las tres mellizas: Ketty, Lady Amelia y Lady Eliza así las nombran en el Reino Unido, como nobles de postín. Estaban también este caluroso sábado en Roma por la boda, por supuesto.

La novia había adelantado en las redes sociales que algo importante iba a vivir con el Ponte Vecchio de Florencia como fondo de su fotografía.

La íntima ceremonia (huyendo de paparazzi y a la vez atendiendo a las limitaciones de la pandemia) se celebró en Villa Aldobrandini de Frascati.

Kitty es embajadora mundial de Dolce & Gabbana y esta firma fue la que se encargó de un vestido nupcial, obra que se convierte en escaparate y muestra del poderío creativo y artesanal de la firma italiana. La versión dada por la casa es que la modelo británica al planear su boda sólo tenía una opción segura de quienes la vestirían en el momento de dar el sí. “Ketty había pensado en nosotros de inmediato, y nos alegramos mucho”, comentaba Domenico Dolce.

Para ese vestido con evidentes comparaciones con el de Grace Kelly en 1956 se han tardado seis meses entre el diseño, la preparación y la confección, que va mucho más allá de tomar las medidas (nada académicas respecto a décadas pasadas) de Spencer.

La obra es un delicado y laborioso vestido de encaje floral, con cuello alto, mangas largas y hombros abullonados, en una estampa clásica que se remonta a pinturas clásicas. El trabajo se ha creado entre la fábrica de bordados de la casa italiana y el atelier de Milán.

Dolce & Gabbana ha sacado toda su infantería posible de calidad y originalidad, sin estridencias, para quien ha sido uno de sus rostros más fieles en sus front rows y pasarelas de los últimos diez años. Una sobrina de la recordada princesa Diana que conjuga la elegancia inglesa y la mejor inspiración de las islas. Una modelo con apellido pero sobre todo con presencia propia.

“Kitty está enamorada de Italia, de su historia, arte y cultura ”, ha justificado Dolce sobre una novia que escapa de los roles clásicos del Reino Unido pero para quien se han trazado líneas victorianas en su propuesta nupcial y la evocación por las flores tan presentes en el arte británico romántico. “La novia deseaba mantener un corte tradicional pero al mismo tiempo buscaba tener un encanto atemporal”, ha explicado por su parte Stefano Gabbana, el otro autor que da nombre a un dúo de moda de sello internacional. “Es una joven muy respetuosa con sus orígenes y se dejó llevar por sus pasiones y su gusto refinado. Ha sido un placer acompañarla en este viaje”, agregó.

¿Llevo Ketty la tiara de los Spencer?

En las publicaciones inglesas se había venido barajando sobre qué sobrinas utilizarán la tiara de la familia Spencer, la que lució Lady Di hace 40 años para su intrincado velo.

Kitty finalmente no ha optado por este recuerdo que sí llevó su madre, Victoria Lockwood, en el día de su boda con Charles Spencer, el hermano de la princesa, portavoz de la familia y guardián de su memoria. La próxima de la familia en casarse será Amelia, que se comprometió en junio, y que sí podría apelar al pasado noble de los Spencer con esa tiara de brillantes.

El novio, Michael Lewis, se decidió en esta ocasión también por el blanco, un esmoquin también de la firma Dolce & Gabbana (con pajarita negra) y con el que acompañó a su esposa en el patio del palacio para otras imágenes compartidas de una boda secreta tan exquisita. La novia mejor vestida del verano, aunque con un modelo tan clásico y poderoso que huye de la ligereza estival.