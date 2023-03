"A los andaluces se nos entiende perfectamente", Lola Índigo responde a las polémicas palabras de Paula Gonu sobre el andaluz

No hay semana en la que no se genere una polémica en redes sociales. Marcas que meten la pata, sin querer o queriendo para ganar visibilidad (que hablen de nosotros, aunque sea mal), influencers que se revelan ante haters o medios convencionales, e influencers que se tiran los trastos entre sí. Por algo que dicen o por cómo lo dicen. Es lo que ha ocurrido esta vez con la influencer Paula Gonu, que en un intento de alabar la facilidad que tiene un colega como IlloJuan para captar la atención de los usuarios, terminó cuestionando el acento andaluz, ya que para ella tiene mérito que al malagueño "le vean 40.000 personas mientas hablas en andaluz y seguro que el 70% de ellos ni le entienden".

¿Te han discriminado por tu acento andaluz? Pues eso es lo que parece que sintieron los miles de andaluces que se mueven en el entorno digital de estos dos creadores de contenido y no dudaron en recriminar duramente la altivez y arrogancia de la catalana, que se vio obligada a rectificar poco después

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🐭PAULA GONU (@paulagonu)

"No me estaba refiriendo al acento andaluz, sino a las expresiones que utiliza IlloJuan por ser andaluz, que puede ser que en otros países como Perú, Ecuador y otros destinos de sudamérica, desde donde se conectan sus seguidores no las entiendan", comentó Gonu en este post en Instagram. "Pido perdón si alguien se ha sentido ofendido, pero en ningún caso era mi intención", se sinceró la catalana, que también aclaró que el propio IlloJuan se puso en contacto con ella para tranquilizarla y restarle importancia al asunto.

Reivindicación del acento andaluz

Pero el poder viral de los mensajes polémicos era ya imparable y con el paso de las horas la onda expansiva iba llegando a otros famosos e influencers andaluces a los que no les quedó más remedio que, al más puro estilo de Cruzcampo hace algo más de un año, reinvindicar el acento andaluz. Una de estas personas ha sido Lola Índigo, que ha respondido a las polémicas palabras de Paula Gonu sobre el andaluz a través de la plataforma TikTok.

"El tema del acento andaluz a mí me ha tocado un poco la patata y la moral. Sólo quería decir una cosa: a los andaluces se nos entiende perfectamente. Igual que se les entiende a los canarios, a los gallegos, a los catalanes, a los mallorquines...igual que se entiende a todo el mundo en España", ha comenzado tajantemente su breve discurso.

La cantante, nacida en Madrid, pero criada desde muy pequeña en Huétor-Tájar (Granada) se siente andaluza por los cuatro costados y considera que "el acento andaluz es algo que se tiene que reivindicar" porque "es nuestra lengua, nuestra cultura y nuestra gracia también, nuestro arte. Eso es parte del encanto de ser andaluz, el puto acento", ha finalizado su intervención ante su móvil de forma pausada pero firme.