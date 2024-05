Mar Flores: todos los detalles de su encuentro con su "nuera" Alejandra

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia son una de las parejas del momento. La relación sentimental entre la hija de Terelu Campos y el actor se está consolidando poco a poco. Una de las últimas novedades en torno a la pareja tiene que ver con la madre del actor de Toy Boy, Mar Flores. La modelo ya conoce a Alejandra, de la que se ha llevado una grata impresión.

Alejandra Rubio irrumpe en el plató de #DeViernes para sorprender a Carlo Costanzia 👀https://t.co/ZUk47PYe03 — Telecinco (@telecincoes) May 11, 2024

Amor Romeira en el programa Fiesta contaba algunos detalles del encuentro entre ambas, que ha tenido lugar en un céntrico restaurante de Madrid y donde ha primado la cordialidad y el buen ambiente. “Se abrazan, se besan. El encuentro es muy amigable y hay muy buen rollo. Están durante una hora juntos, delante de todo el mundo. Es la primera vez que ven a Mar Flores con su hijo después de la polémica, ha habido reconciliación”, manifestaba la colaboradora del programa.

Alejandra Rubio ya conoce a Mar Flores: "Yo llevo muy bien estas cosas" #AsíEsLaVida https://t.co/B31nPLkCwZ — Así es la vida (@asieslavidatele) May 13, 2024

Aunque Amor defiende que ese encuentro no fue fruto de la casualidad, la protagonista del mismo, Alejandra, ha dicho todo lo contrario en el programa Así es la vida. “Carlo estaba tranquilo. Todo fue normal”, ha comentado la televisiva quien asegura que se vieron por casualidad. “¿Y qué te ha parecido en persona? ¿Es espectacular verdad?”, le preguntaba Antonio Montero. “Es guapísima”, ratificaba la nieta de María Teresa Campos.

Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, habla por primera vez de su encuentro con Alejandra Rubio #AsíEsLaVida https://t.co/xnp2nSR2Ma — Así es la vida (@asieslavidatele) May 13, 2024

Por su parte, Mar Flores está encantada con la novia de su hijo, al que ve muy feliz e ilusionado con Alejandra. “Yo estoy encantada, mi hijo está muy contento. Yo los he conocido, me ha encantado verlas, están muy felices, no hay más que decir”, ha expresado la modelo sobre su nuera. Antes de despedirse de los medios, la empresaria ha querido dejar claro que mantiene una buena relación con Carlo. “Es lo que quiere una madre, que sus hijos sean felices”, insistía.