María Aguilar, así es la Pamela Anderson malagueña de ‘La isla de las tentaciones 6’

Sube la temperatura en las villas de la República Dominicana. David, que se presentó en el concurso con Elena haciéndose llamar como Barbie y Ken, no ha podido resistir a su particular tentación en el reality de parejas, María Aguilar. La rubia explosiva ha roto los esquemas del joven, convirtiéndose en los protagonistas del primer edredoning de La isla de las tentaciones 6. Y vendrán más escenas subidas de tono, eso no lo duden.

La conexión de María y David en la villa ha sido brutal. Era cuestión de días que la atracción entre ambos se transformara en deseo sexual. María Aguilar, que guarda cierto parecido con Pamela Anderson, por eso de ser rubia, con curvas y contar con un cuerpo explosivo, no ha parado hasta conseguir su objetivo. De profesión, tentadora. Así lo ha demostrado con una rapidez alucinante, en apenas unos programas ya se ha producido la primera escena de cama en la presente edición, una de las más sorprendentes de la historia del programa.

¿Quién es María Aguilar? La tentadora malagueña de 23 años no es nueva en el mundo de la televisión. Ha participado en Baila conmigo, un programa de Cuatro donde conoció a Álvaro Boix y Mayka, dos exconcursantes de La isla de las tentaciones. De hecho, con Mayka ha entablado una relación de amistad que nos ha permitido conocer más datos de su vida a través de mtmad. La joven malagueña es estudiante de Derecho. Actualmente ha reconocido que ha aparcado sus estudios porque no los puede compaginar con su faceta televisiva. María quiere acabar la carrera, aunque no sabe si terminara trabajando como abogada.

La tentadora de La isla de las tentaciones 6 ha querido aclarar las operaciones y retoques estéticos a los que se ha sometido. “Tengo el pecho operado y los labios, con ácido, y ya está. Está diciendo todo el mundo que tengo toda la cara operada”, ha explicado para salir al paso de los rumores. También ha confesado que está muy contenta con su físico y que por ahora no se plantea acudir al quirófano para realizar algún tipo de mejora en su cuerpo.

En el otro lado de la moneda está Elena. La Barbie de la sexta edición del reality está totalmente destrozada. La joven ha afrontado una dolorosa hoguera por culpa de su pareja, que ha mordido la manzana de María Aguilar, la tentadora estrella de La isla de las tentaciones 6.