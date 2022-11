María Isabel: una retirada para afrontar su primer embarazo

María Isabel, uno de los talentos musicales más precoces de nuestro país, ha visitado el plató del Deluxe para repasar su carrera y explicar por qué se ha retirado de los escenarios. La artista, a sus 27 años, se encuentra embarazada, un anuncio que hizo público cuando cumplía la semana 13 de la gestación para alegría de sus seguidores.

La vida de la cantante ha cambiado mucho. Con menos de 10 años saltó a la fama gracias a su pegadizo tema Antes muerta que sencilla, con el que obtuvo el primer puesto en Eurovisión Junior 2004. “Ganar Eurovisión Junior fue un boom muy grande”. La artista no se ha planteado representar a España en el festival adulto. “No. No me gusta decir nunca, pero no me lo planteo a día de hoy”, ha asegurado.

En la actualidad está retirada de la música para centrarse en ella y sobre todo en su embarazo, su prioridad número uno. “Ahora quiero disfrutar de ser mamá”, ha reiterado en la entrevista. La joven y su pareja, Jesús Marchena, esperan a su primer retoño que será una hija. Todavía no se han puesto de acuerdo en el nombre del bebé. “A él le gusta Jimena y, a mí, María, Lucía… Pero hasta que no le vea la cara”, ha contado.

En la entrevista también ha hablado del cambio que se produjo en su vida con el boom de Antes muerta que sencilla. Un estallido que engordó su cuenta corriente a una edad muy temprana. “El dinero me sigue durando. Gracias a mis padres, hoy tengo la vida que tengo”, ha reconocido.

La cantante onubense tiene predilección por las redes sociales. Es muy activa en ellas y genera contenido de forma habitual. “Soy creadora de contenido, del bonito, del que ayuda… Viajo y siempre recomiendo lugares para alojaros, comer, visitar, hacer actividades, etcétera. La realidad es que amo lo que hago”, ha contestado a la pregunta de una de sus fans en un encuentro virtual.

María Isabel, que hace algo más de un año anunció su retirada momentánea de los escenarios, ha estudiado un Grado en Educación Infantil y un curso de maquillaje profesional.