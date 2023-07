Marina Rivers, de ser la reina del TikTok a combatir por la exclusividad de su nombre

Marina Rivers es uno de los personajes del momento gracias a la Velada del Año 3, el torneo de boxeo que organiza el streamer Ibai Llanos. La joven madrileña de 20 años es una auténtica estrella de las redes sociales con 6,8 millones de seguidores en TikTok y 1,8 millones en Instagram. En la Velada del Año 3 ha medido sus fuerzas contra la mexicana Samy Rivers. En juego estaba la exclusividad del apellido que comparten en las redes sociales, Rivers, un objetivo que ha conseguido ganando la batalla en el Civitas Metropolitano.

El nombre real de la influencer de 20 años es Marina Rivera Saldaña. La popularidad de Marina llegó de la mano de TikTok durante la pandemia del coronavirus. Con el confinamiento empezó a publicar bailes en TikTok consiguiendo una importante cifra de seguidores en poco tiempo. Con anterioridad había creado un perfil en Musical.ly y le llamaban la chica que grababa vídeos en clase. Con el paso de los años el éxito ha llamado a su puerta y Marina no ha dudado en abrirle la puerta.

La influencer obtiene un importante rédito económico con sus publicaciones en las redes sociales, aunque ella siempre ha dejado claro que tiene los pies en el suelo y quiere seguir formándose. Por ello, estudia Derecho y Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Marina se ha convertido en una de las grandes reinas del TikTok en el panorama nacional. Puede llegar a ganar 200.000 euros por cada campaña. No obstante, la influencer ha reconocido que salvo su casa no ha realizado muchos gastos extraordinarios y que le gusta mirar por el dinero. “Siempre he sido muy rata. En mi familia somos de puño cerrado. Sinceramente, el único capricho que me he dado ha sido comprarme una casa y ha sido para lo que he estado ahorrando y haciendo todo lo que he hecho durante este tiempo. Ha merecido la pena”, ha declarado en una entrevista.

Marina compartió con sus seguidores la felicidad por disponer de una casa propia con tan solo 20 años. “Gracias por acompañarme en todo, es gracias a vosotros. Oficialmente soy propietaria. No sé qué diría la niña de 17 años que empezó a subir tiktoks si viese todo lo que nos ha pasado. Agradecida eternamente”, posteó en una de sus publicaciones.

Marina, a la que no se le conoce pareja, no siempre ha tenido el viento a su favor. Ha tenido que remar a contracorriente y afrontar numerosas críticas. Muchos haters consideran que Marina no trabaja porque su labor en las redes sociales no puede ser considerada como un trabajo. La joven ha contestado a las críticas publicando una oferta de trabajo en Infojobs para dar con un colaborador que trabaje junto a ella. Una curiosa estrategia para callar las voces críticas y poner en valor el trabajo que desempeñan los influencers.