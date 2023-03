Ney Alves carga duramente contra Joana Sanz

La batalla entre Joana Sanz y la familia de Dani Alves se recrudece. La modelo tinerfeña, tras confirmar su ruptura con el futbolista brasileño a través de una carta, ha tenido que aguantar diversas reacciones. Por un lado, ha recibido el apoyo y el cariño de muchos de sus seguidores, pero también ha tenido que soportar las críticas de la familia del exjugador del FC Barcelona. Lo cierto es que la ruptura sentimental estaba cantada y era un secreto a voces, pero hasta que no ha publicado la carta en la que se refiere al cierre de una etapa de su vida y el inicio de una nueva vida, siempre quedaba un hilo de esperanza para Dani Alves.

No ha sido así y la familia del jugador carioca ha salido en su defensa atacando a la que todavía es su mujer, que hace unos días realizaba su segunda visita a la cárcel de Brians 2, seguramente para comunicarle sus planes de separación a Dani Alves. Pues bien, ha sido Ney Alves, el hermano del futbolista, el que ha compartido una reflexión que arremete directamente contra la influencer.

Ney Alves ha hecho propia unas palabras del artista Rony Kbuloso para disparar con bala contra la mujer de su hermano. La reflexión apela a la desconfianza y la deslealtad. “Os voy a dar un consejo, y es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento, ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad”, ha publicado.

El hermano del futbolista ya protagonizó otro ataque contra Joana Sanz hace unos días. A Ney no le sentó nada bien la actitud de su cuñada, con viajes a París y Dubái, bailes en redes sociales y otros actos que considera que no reflejan empatía con la situación que está viviendo su hermano en la prisión de Brians 2. Para ello no se ha mordido la lengua e incluso ha atacado con un golpe bajo, haciendo una alusión directa al fallecimiento de su madre. “Señoras y señores, esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre. Hasta ella sigue de luto y si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación”, ha dicho Ney. Hasta el momento, no ha habido respuesta de Joana Sanz, que prefiere centrarse en su nueva vida y olvidar por completo todo lo que le recuerde a Dani Alves.