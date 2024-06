Los dramas de Ortega Cano pasan por estos dos pueblos vecinos de la provincia de Cádiz

Si hacemos un repaso vital por la figura de José Ortega Cano hay dos pueblos de la provincia de Cádiz, enmarcados en la comarca de la Costa Noroeste, que han sido testigos de sus dos principales historias de amor. Hablamos de Chipiona, el pueblo de Rocío Jurado y de Sanlúcar de Barrameda, de donde procede su exmujer, Ana María Aldón. Apenas diez kilómetros separan los dos municipios de la provincia de Cádiz donde han surgido dos historias de amor con un final muy diferente.

Sin duda, Chipiona ha dejado un buen sabor de boca para el diestro. La tierra que vio nacer a Rocío Jurado y en la que ha estado recientemente con motivo de los actos organizados con motivo del 18 aniversario de su fallecimiento. El torero no ha querido perderse el homenaje a la más grande, una cita en la que ha estado acompañado de otros miembros de la familia como Amador Mohedano, Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez Aniceto, Mari Carmen Ortega o David Flores. Una de las grandes ausencias ha sido su hija Gloria Camilia, aún convaleciente tras someterse a una operación de cirugía estética.

Ortega Cano vivió los mejores años de su vida junto a Rocío Jurado. Ambos adoptaron a Gloria Camila y José Fernando con los que conformaron una familia feliz y unida. El diestro, con su presencia en Chipiona, ha vuelto a demostrar que siempre está al lado de Rocío Jurado, pese a algunos problemas que ha tenido que sortear tras su muerte, sobre todo con Rocío Carrasco de por medio.

De Sanlúcar de Barrameda es Ana María Aldón, la exmujer de Ortega Cano y la madre de su hijo José María, de tan solo 10 años. Con su exmujer ha vivido muchos momentos de tensión desde que decidieron divorciarse y tomar caminos separados. Hace apenas un mes tenía lugar el último de los enfrentamientos. La colaboradora de Fiesta anunciaba en el programa de Telecinco que había emprendido acciones legales contra su exmarido por no cumplir con sus obligaciones. “Habrá que tomar cartas en el asunto. Hay que cumplir con todas las obligaciones y a veces no se cumplen”, decía Ana María sin entrar en muchos detalles. Finalmente, parece que esos problemas económicos se han terminado solucionando, aunque no han evitado una bronca descomunal del torero con los medios de comunicación que le preguntaban de manera insistente sobre el tema de la denuncia.