El recuerdo a los fallecidos en los Óscar, John Travolta se rompe al recordar a Olivia Newton-John

La gala de los Óscar no tuvo en este años graves anécdotas que rompieran las previsiones tal como pasó el año anterior con la bofetada de Will Smith a Chris Rock. El espectáculo de la Academia de Cine se ha mantenido en los cánones. El momento del In Memoriam ha sido el más emotivo de la noche, con el repaso a las figuras, actores, creadores y técnicos que nos dejaron.

El fragmento de la gala tuvo la presentación de John Travolta, muy emocionado con el encargo, con el recuerdo a su amiga Olivia Newton-John, su compañera en Grease y con la que forma una de las grandes parejas del cine.

"En esta industria tenemos el raro lujo de hacer lo que amamos para vivir, y a veces lo hacemos con personas que llegamos a amar", inició Travolta. En una gala donde se premia a los mejores, "es apropiado que celebremos también a los que hemos perdido que dedicaron sus vidas a sus oficios delante y detrás de las cámaras", presentó el actor de otros títulos como Pulp Fiction o Cómo conquistar Hollywood.

"Nos hicieron desesperadamente devotos" de ellos, añadió Travolta entre lágrimas en guiño a Hopelessly devoted to you la balada de Olivia Newton-John en la película que los unió.

Con la interpretación en vivo de Lenny Kravitz, así fue el In Memoriam de esta edición.

Gina Lollobrigida, James Caan, Kirstey Alley, Ray Liotta o Raquel Welch fueron otros de los rostros conocidos que aparecían en el homenaje junto a la australiana Newton-John, para siempre la novia perfecta, Sandy, que arrebata el corazón a Danny Zucko, el chico 'duro' de Grease.