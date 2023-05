Pablo Motos le busca trabajo a Ana Soria, que acude hoy a 'El Hormiguero' con Enrique Ponce

En el verano del confinamiento surgió un inesperado romance que se vislumbraba como fugaz y se ha convertido en una pareja estable. La decisión del diestro Enrique Ponce de romper su matrimonio con Paloma Cuevas y con dos hijas en común sorprendió a todos. El torero encontró el amor en una joven almeriense, estudiante de Derecho, Ana Soria, con la que se mudó pocas semanas después de conocerse su relación y copaban las portadas.

El diestro tiene 51 años y su amor, 25, y este martes vana a aparecer juntos por primera vez en un plató. Van a conceder por primera vez una entrevista juntos en una programa y Ponce ha elegido El Hormiguero, de su amigo Pablo Motos, para hablar de esta etapa de su vida privada, después del divorcio con Paloma Cuevas y el afianzamiento de su vínculo con Ana.

Se espera que esta noche incluso en El Hormiguero se pudiera anunciar alguna novedad en torno a Ana Soria, que podría formar parte del programa en alguna sección, como sucede con Pilar Rubio, o pasaría a formar de la nueva temporada de El Desafío, el programa de pruebas extremas presentado por Roberto Leal y que produce la compañía de Motos, 7 y Acción. En este caso podría ser el fichaje de la almeriense o de Enrique Ponce, en una programa donde ya demostró su nivel el diestro Jesulín de Ubrique, en su momento rival directo en los ruedos del valenciano.

Paloma Cuevas se resignó ante la decisión en el verano de 2020 de su entonces marido, y se centró en sus hijas y en una recuperada labor en la moda, trabajando junto a la diseñadora Rosa Clará.

En el último año ha iniciado una relación con el cantante Luis Miguel, aunque ninguno de los dos la ha querido confirmar. Es una pareja que también va firme aunque en este caso han tenido los reproches de Ponce. Con el cantante tenía un vínculo de compadres y siente que de alguna manera no ha sido leal con él al salir con su ex esposa, tal como habría pronunciado en un enfrentamiento en un local donde coincidieron. No se atisba que pudiera ser uno de los temas que Motos sacara hoy a la palestra.