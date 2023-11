Pablo Motos desvela sus malas experiencias con el bótox

En la televisión actual la imagen manda. Muchos de los rostros que nos acompañan cada día en el medio no escatiman esfuerzos a la hora de ejecutar algunos retoques estéticos para mejorar su imagen. Con este tipo de intervenciones no siempre se logran los resultados esperados o te pueden generar malas experiencias. Eso es lo que le ha ocurrido al presentador de El Hormiguero, Pablo Motos.

El programa de Antena 3 ha comenzado la semana con la visita del cantante Sergio Dalma, que ha presentado su nuevo disco, Sonríe porque estás en la foto. Tras unas primeras preguntas sobre el disco y la trayectoria musical del artista, la conversación ha derivado hacia el bótox.

Tanto Pablo como Sergio han recurrido al bótox para mejorar su apariencia física. Aunque no es oro todo lo que reluce. “Dije, pues me voy a pinchar un poquito. Al cabo de dos días parecía la Carmen de Mairena. El ojo medio cerrado. No se me iba el hinchazón”, ha explicado el cantante.

Pablo Motos también ha vivido en primera persona una experiencia similar. El presentador, que ya llevaba el aviso de su mujer, se ha comparado con un chino. “Te entiendo, yo tuve la misma experiencia que tú. A mí me dejaron chino. Fue horrible. Fuimos a un sitio. Mi mujer me dijo: ‘Bótox no’. Al día siguiente voy y digo ponme esto. Me pinchan y en el ascensor me doy cuenta de que hay un chino mirándome. Y digo: ‘No, no’. El mío fue inmediato. Según llegué mi mujer me dijo: ‘¿Qué haces’”, ha añadido.