Portugal cambia de bandera por un día por la boda real en Lisboa

Portugal vivió este fin de semana una boda real. La boda de una princesa portuguesa en un país que es república desde el año 1910. La familia aspirante al trono, los Braganza, llevan años residiendo con normalidad en el país vecino donde la monarquía no entra en los planes de promover un regreso, pero sí ha despertado simpatías la duquesa de Coimbra, María Francisca de Braganza, segunda hija del poseedor de los derechos dinásticos, Duarte Pío de Braganza.

El enlace celebrado este sábado en el palacio de Mafra recibió toda la atención mediática en Portugal y se contempló como un sentimental acontecimiento familiar que ha servido para que los más entusiastas defensores de la monarquía hagan alarde de sus deseos (y sin generar conflicto político interno).

Con la presencia de autoridades de la república portuguesa, en el exterior del palacio de Mafra, en cuya basílica se oficiaba la boda, ondeaban los colores del reino de Portugal. Las banderas azules y blancas, con el escudo nacional en el centro rematado por la corona, ondeaban en los mástiles y también fueron lanzadas al viento por espectadores que aplaudían la llegada de miembros de la familia real lusa y de otras casas reales que acudieron al acontecimiento nupcial.

María Francisca de Braganza, de 26 años, se ha casado con Duarte de Sousa Araújo, abogado lisboeta de 30 años. El aspirante al trono y padre de la novia era quien llevaba del brazo a su hija en una ceremonia que fue seguida con ilusión por el público luso. A la boda se reunieron 1.200 invitados al palacio, contemplados por varios millones de espectadores a través de la TV y las redes.

Este enlace real se ha producido casi 30 años después de la boda de Duarte Pío con Isabel de Herédia, madre de la novia, ceremonia vivida en 1995.

A esta boda del sábado acudieron el presidente de la república portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, o el que fuera ex primer ministro portugués y dirigente europeo José Manuel Durão Barroso.

#NEW Infanta Maria Francisca of Braganza, Duchess of Coimbra and Duarte de Sousa have exchanged their wedding rings 💍🇵🇹 They look so so happy 🥹 pic.twitter.com/dQuj74kazf