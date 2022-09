Paul McCartney y Mick Jagger lloran la muerte de Isabel II

El 8 de septiembre, sobre las 19:00, se anunciaba la muerte de Isabel II la edad de 96 años y tras 70 años de reinado, el segundo más largo de la historia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su hermana, la princesa Margarita, pasaron un gran tiempo a salvo de los bombardeos y separadas de sus padres en el Castillo de Balmoral, situado en Escocia, lugar donde ha fallecido la monarca.

Tras el fallecimiento, las redes sociales se han llenado de condolencias, ya que Isabel II era muy querida por los ingleses y un icono en el mundo entero. Esta reina ha sobrevivido a ocho presidentes de Estados Unidos, cinco papas distintos y ha visto como se levantaba y se tiraba el muro de Berlín.

El famoso grupo The Rolling Stones ha emitido un comunicado indicando que Isabel II fue una presencia constante en sus vidas y expresan así su pésame.

The Rolling Stones extend their deepest sympathy to the Royal family on the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II, who was a constant presence in their lives as in countless others. pic.twitter.com/veCyfN8rjp — The Rolling Stones (@RollingStones) September 8, 2022

Elton John, también ha emitido un comunicado donde lamenta la muerte de la reina y asegura que "la reina era una presencia inspiradora".

La famosa escritora J.K. Rowling asegura que Isabel II ha sido un hilo conductor a lo largo de la vida de muchos, ya que la mayoría de británicos no han conocido a otro monarca.

Most British people have never known another monarch, so she’s been a thread winding through all our lives. She did her duty by the country right up until her dying hours, and became an enduring, positive symbol of Britain all over the world. She’s earned her rest. #TheQueen — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 8, 2022

Victoria Beckham ha expresado en las redes su dolor por la muerte de Isabel II y cree que será recordada por su firme lealtad y servicio a todo el Reino Unido.

Today is a very sad day for the entire world. I’m deeply saddened by the passing of our beloved Monarch, Her Majesty The Queen. She will be remembered for her steadfast loyalty and service and my thoughts are with the royal family at this time. pic.twitter.com/ObZSKqNaNy — Victoria Beckham (@victoriabeckham) September 8, 2022

El mismo Mick Jagger, a través de redes sociales, ha expresado sus condolencias y recuerda a Isabel II como una joven hermosa hasta convertirse en la abuela de toda la nación.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

El único superviviente de The Beatles, Paul McCartney, ha mandado un mensaje simple pero elegante y clásico. "Dios bendiga a la reina Isabel II. Que descanse en paz. Larga vida al rey".