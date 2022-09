Risto vuelve a emitir un comunicado: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas"

El 25 de septiembre, a través de un comunicado en redes sociales, Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban su ruptura. Después de siete años de relación y una hija en común, el matrimonio entre el presentador y la influencer española se ha terminado.

Ninguno de los dos ha dudado en darse las gracias por el tiempo que han pasado juntos, ya que esperan ser "tan buenos ex como pareja". Ambos han pedido respeto en estos tiempos tan delicados y confusos que están pasando y esperan que les dejen pasar el duelo de su ruptura tranquilamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

Durante la mañana del lunes 26 de septiembre, el presentador de 'Todo es Mentira', ha subido otro comunicado a las redes sociales en el que dice: "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las Burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil".

En esta primera parte, Risto Mejide arremete contra todos aquellos que no están dejando pasar una separación tranquila, ya que a través de redes sociales le llegan mensajes donde ser burlan de la diferencia de edad y de qué edad tendrá la próxima pareja de Risto.

Es comunicado sigue de esta forma: "Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos". Tras esto el publicista y presentador ha dado las gracias a todos los mensajes de apoyo y a todos aquellos que animan a la pareja a pasar la ruptura de la mejor forma posible".

"Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá tengáis razón. Ojalá se salga de esto".

De esta forma concluye la historia que Risto Mejide ha compartido en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar que está verdaderamente roto por la separación de la madre de su hija Roma.