Rocío Osorno: "Yo no soy la otra"

Rocío Osorno es una de las influencers más populares en nuestro país. La empresaria sevillana comparte su día a día, sus looks y novedades con sus casi 2 millones de seguidores. No obstante, en numerosas ocasiones se ha visto salpicada por polémicas, muchas de ellas relacionadas con su vida sentimental.

La más reciente se ha producido este jueves. La influencer Bárbara Lobato ha desvelado mediante sus redes sociales que ha terminado su relación con Coco Robatto, diputado de VOX, por su "doble vida". En concreto, Bárbara acusa al político de mantener una relación con otra persona: "Tiene a su vez una relación estable desde hace meses con otra chica. Ella no sabe de mi existencia, al igual que yo no sabía de la de ella. Repito que no tengo ganas ni tiempo para odiar a nadie. Me han robado dos años de mi vida y hay otra mujer a la que le está pasando lo mismo. Subir esto para que le llegue a ella es lo mínimo que puedo hacer, por empatía, de mujer a mujer".

Coco Robatto ya era conocido por la relación que mantuvo con la influencer sevillana Rocío Osorno. Se casaron en 2019 y tuvieron dos hijos, Jacobo y Luis. En 2020, Rocío anunció que habían firmado el divorcio.

La reacción de Rocío Osorno

Tras conocerse este escándalo amoroso entre Bárbara y Coco, han surgido muchos rumores en forma de nombres sobre quién podría ser la otra mujer con la que el político de VOX estaba manteniendo una relación secreta. Uno de ellos es, inevitablemente, el de la propia Rocío Osorno, debido a la relación matrimonial que ambos mantuvieron en el pasado.

Esta ha sido la reacción de la sevillana en su perfil de Instagram: "Antes de que me salpique a mí (porque ya está pasando) decir que yo no soy la otra. Yo salí de ahí a finales de 2020 y ya nunca jamás volví a entrar".