La actriz Sarah Hyland, conocida por su papel de Haley Dunphy en la serie Modern Family, ha anunciado a través de su cuenta de Instagram su compromiso con su novio Wells Adams, el ex concursante del programa de citas The Bachelorette, tras casi dos años de relación. El escenario escogido para la pedida de mano fue una playa paradisíaca, al borde del mar con una agua cristalina de fondo. Allí Wells Adams le ha propuesto matrimonio a la actriz que, a juzgar por las imágenes compartidas por la pareja en las redes sociales, se llevó una sorpresa llevándose las manos a la cara.

"Esto no se puede comer, no se puede dormir, alcanzar las estrellas, saltar vallas, el tipo de cosas de una serie mundial", ha citado la actriz en su Instagram, una frase de la película Dos por el precio de una, de las hermanas Olsen, junto a las imágenes publicadas en su cuenta. Por su parte, Adams también ha tenido el detalle de compartir un vídeo con los momentos más románticos de la pareja hasta llegar al día del compromiso, y además le ha dedicado unas bonitas palabras recitando una canción del grupo musical Drew Holcomb and The neighbors: "Yo seré tu Johnny, tú June. Para siempre".