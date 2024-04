Shakira, contra 'Barbie': "Mis hijos pensaron que era castradora, y estoy de acuerdo"

Patricia Alfonso Tortolani es la periodista que firma una extensa entrevista con Shakira publicada en la revista Allure, que titula con una expresión que podríamos traducir como "El feminismo de mujer-loba de Shakira".

A lo largo de sus 2.500 palabras (no tenemos la versión impresa para ofrecer el dato de cuántas páginas de papel ocupa), la conversación deja unos cuantos titulares, pero hay un fragmento en especial que ha causado no poco revuelo en redes sociales.

Uno que tiene que ver con la siempre polarizante Barbie y cuyas respuestas ejemplifican, según Alonso Tortolani, la "paradoja Shakira".

La periodista le pregunta si ha visto el filme de Greta Gerwig. Reponde que sí y, tras una larga pausa y una segunda pregunta de la entrevistadora sobre su opinión, responde que "mis hijos la odiaron por completo. Pensaron que era castrante y hasta cierto punto estoy de acuerdo", asegura la colombiana.

"Estoy criando a dos chicos. Quiero que se sientan poderosos también respetando a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer. Creo en proporcionar a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también. Nos complementamos, y esa complementariedad no debería perderse".

En este punto Alfonso Tortolani cuestiona: "¿Que una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba?". Y la cantante replica: "¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que tienen el deber de llevarla también".

La "paradoja Shakira"

Esto es lo que la periodista define como la "paradoja Shakira". “Las mujeres merecen todo el poder, la posibilidad de ejercerlo y toda la sensualidad que deseen encarnar o expresar. Y sin embargo no es una traición al feminismo esperar que los hombres se comporten como hombres”, escribe la periodista.

Este fragmento, que se puede interpretar de distintas formas, ha ocasionado bastante ruido en las últimas horas en redes sociales.

En distintas plataformas, muchos usuarios han recurrido al último disco de Shakira, Las mujeres ya no lloran, con los sucesivos singles que ha ido publicando en los últimos meses, cada uno de ellos con punzantes alusiones a Gerard Piqué, su ex pareja y, por cierto, padre de esos dos hijos que consideran Barbie "castrante" y a los que la colombiana no quiere "privar de la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer".