Shakira, acorralada, despeja balones con 'Monotonía'

Shakira acaba de estrenar una nueva canción titulada Monotonía, junto a Ozuna, que aspira a convertirse en uno de los grandes éxitos musicales del momento. Ya desde el propio título se observa que no va ser una canción cualquiera. Los dardos a su expareja, Gerard Piqué, son una constante, como ya ocurriera con otro de sus anteriores éxitos, Te felicito, en este caso con Rauw Alejandro.

Hace 12 años, la artista colombiana lo dejaba todo para apostar por su relación con Gerard Piqué, al que conoció en el año 2010 en el Festival Rock in Rio de Madrid. Posteriormente su relación iría a más en el Mundial de Sudáfrica del mismo año que tan buen recuerdo dejó para nuestro país. Así contaba el futbolista del FC Barcelona cómo había conocido a la cantante. “La conocí en Madrid cuando estábamos preparándonos para el Mundial de Sudáfrica. Yo ya había salido en el vídeo Waka-Waka. Un día le escribí preguntándole por la temperatura de Sudáfrica y ella me respondió con una parrafada inmensa. Eso no era normal, por lo que empezamos a hablar y llegó un punto en el que le dije que teníamos que llegar al final para volver a vernos”, dijo.

Tras el Mundial, oficializaron su relación y se convirtieron en la pareja del momento. Ni siquiera la diferencia de edad entre ambos, la colombiana es diez años mayor que Piqué, fue un impedimento para su relación de amor. Ambos tienen dos hijos en común, Sasha y Milan. Pero, todo se truncó hace unos meses cuando salió a la luz una infidelidad de Piqué con una trabajadora de su empresa Kosmos. Ese fue el principio del fin de una relación idílica que les llevó a acumular una fortuna conjunta de 350 millones de euros con sus respectivos trabajos y compromisos profesionales.

Con el corazón roto y en plena disputa con Piqué por la custodia de sus hijos, la justicia estrecha el cerco sobre la artista colombiana. Le acusan de fraude fiscal, con hasta seis posibles delitos contra Hacienda. El delito emerge de la no presentación de la liquidación del IRPF y del Impuesto de Patrimonio de 2012, 2013 y 2014. Por ello, la Fiscalía solicita una pena de 8 años de cárcel y una multa de 24 millones de euros. Por su parte, Shakira ha asegurado que no mantiene ninguna deuda con la Agencia Tributaria, ya que en el año 2018, cuando se inició el proceso penal, abonó los 17.2 millones que le exigían. En los próximos meses se resolverá este asunto en los juzgados de Barcelona, aunque será muy complicado que la cantante recale en prisión.

A lo largo de su vida, Shakira ha tenido más problemas con la justicia. En el año 2005 fue acusada de plagio por el cantante Jerry Rivera. Unos años más tarde, mantuvo un proceso similar con Wilfrido Vargas a causa de uno de sus grandes éxitos, Waka-Waka. En la esfera personal, su expareja Antonio de la Rúa le pidió en su día una compensación económica de 100.000 euros por sus labores de promoción cuando ambos salían juntos. Esta batalla duró varios años, pero tuvo un final feliz para Shakira. Además, ha tenido otras causas por plagio y una demanda de despido improcedente por parte de dos trabajadores de la artista. En este último caso, Shakira tuvo que pagarles 1.900 euros por su despido.

Ante todo ello, la música es el rincón perfecto para evadir todos sus problemas. Shakira sigue teniendo mucho tirón y sus canciones son un auténtico filón. La cantante cuenta con una discografía compuesta por once álbumes de estudio, tres discos recopilatorios y cinco álbumes en directo. Ha colaborado con artistas consagrados como Alejandro Sanz, Rihanna, The Black Eyed Peas o Maluma y con figuras emergentes como Ozuna y Rauw Alejandro, entre otros. Suma más de 80 millones de ventas a nivel mundial. Una carrera de tres décadas en la música plagada de éxitos que contrasta con su situación actual: sin alcanzar un acuerdo con Piqué por la custodia de sus hijos y perseguida por el fisco español.