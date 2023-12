Sira Martínez desvela cómo es la relación con su padre, Luis Enrique

Sira Martínez, la hija de Luis Enrique y Elena Cullel, se ha convertido en una de las más firmes promesas de la hípica española. Durante el pasado Mundial de Catar, su nombre comenzó a sonar con fuerza debido a la relación que mantenía con el futbolista del FC Barcelona, Ferran Torres. La hija mediana del matrimonio, que prefiere que no se le etiquete como la hija del exseleccionador nacional de fútbol, ha hablado para Vanitatis donde ha mostrado su lado más personal.

La joven amazona acaba de lograr un segundo puesto en Madrid Horse Week a lomos de su caballo Mano Negra. “La primera vez que me subí a un caballo tendría unos seis años. Mis padres jamás me han presionado para que tuviera resultados buenos. Siempre me he sentido muy respaldada y apoyada, y siempre que pueden se escapan a verme”, ha declarado.

Sira ha reconocido que su padre, el actual entrenador del PSG, es su mejor consejero deportivo. “Es el mejor dando consejos. Y eso que no tiene ni idea de caballos. Pero como deportista y entrenador da buenos consejos centrándose en mi figura como deportista. Él ha sido deportista de élite y está rodeado de deportistas, entiende muy bien mis bajones y sabe cómo subirme el ánimo”, ha confesado.

La joven, de 23 años, quiere se le reconozca como Sira Martínez y no como la hija de Luis Enrique, del que se siente muy orgullosa por todo lo que ha conseguido en su carrera deportiva. “Antes notaba más que se fijaban en mí por ser hija de, pero ahora creo que al estar logrando resultados eso se va apaciguando. Mi padre es la persona conocida. Yo solo puedo estar orgullosa de ser su hija”, ha manifestado.

Las dos grandes pasiones de Sira Martínez son los caballos y el fútbol. “Desde pequeña convivo con él. Sobre todo, me gusta ver los partidos de los equipos de mi padre”, ha aclarado. Aunque su afición por el fútbol no supera a los caballos, con los que pretende hacerse un nombre en el mundo del deporte. “Entreno cinco horas al día. Y estoy acabando la carrera”, ha explicado la estudiante de Turismo.

El gran sueño de Sira es participar en unos Juegos Olímpicos. Cada día trabaja duro para conseguir sus objetivos. “Quiero seguir trabajando cada día, que creo que es la clave para llegar a donde quiero. Cuando pueda, renovar mi cuadra, y sueño con correr en unos Juegos Olímpicos”, ha finalizado.