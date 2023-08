Sofía Ellar: “Cada momento de nuestra vida tiene una banda sonora”

Sofía Ellar no es una cantante al uso. Ella controla, dirige y produce todos sus discos. La cantautora y empresaria se ha convertido en un fenómeno musical. En febrero de 2017 lanzó su primer álbum, Seis peniques. Luego le siguieron Nota en do y Libre, su último trabajo, y con el que se encuentra de gira actualmente. La próxima parada tendrá lugar este jueves en el festival Starlite Occident de Marbella.

-¿Con qué nos va a sorprender en el majestuoso escenario de Starlite Occident? -Un show nuevo, muy dinámico, defendido por una pedazo de banda, como yo les digo, “mis niños”. Hemos incorporado nuevos temas, muchas sorpresas y sobre todo muy buen rollo en el escenario que sabemos transmitir al público. Nos tocamos, nos sentimos, es algo maravilloso cuando bajo del escenario en uno de los temas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar)

-¿Es su primera vez en Starlite o ya ha vivido la experiencia en otra ocasión? -No, ya estuvimos en 2017, en el escenario pequeño y este año nos estrenamos a lo grande, me muero de la ilusión. Además del 2017 tuvimos una anécdota; se fue la luz del recinto y acabé cantando sola con mi guitarra… fue muy, muy bonito y algo especial que no se suele verse. Sandra e Ignacio son familia. Tengo muchas ganas de que llegue ese día y compartir con la familia Starlite.

-¿Qué significa para usted compartir escenario con Pignoise? -Imagínate compartir escenario con el grupo que escuchabas en tu adolescencia y cantabas con ellos el himno de la roja Pasar de cuartos, pues que te voy a decir, que estoy encantada, es un sueño.

-¿Qué papel desempeña la música en su vida? -La música, para mí y creo que, para todos, es medicina para el alma. Cada momento de nuestra vida tiene una banda sonora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SofiaEllar (@sofiaellar)

-Usted es un caso atípico en el mundo de la música porque es una artista que controla todo el proceso. ¿Cómo lleva el ser su propia empresaria? -Ufff, pues acabo el día que no se ni como lo acabo (risas). Pero es una satisfacción disfrutar del proceso y ser dueña de cada paso que doy.

-¿Qué mensaje quiere transmitir con su música? -Mi música es para todos. Yo siempre digo que las canciones las escribe mi niña interior y ella es verdad, es la que mejor me conoce.

-Si echara la vista atrás y pudiera rebobinar, ¿cambiaría algo de su carrera musical? -No, no cambiaría nada. Mi música es mi verdad y es mi verdad en cada momento de mi vida. Por mucho que cambie el estilo o los matices, soy yo y como digo en una de mis primeras canciones: “Tan solo soy real…” Ya veréis en septiembre cuando escuchéis mi primer reguetón triste, os va a sorprender.