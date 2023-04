Quién es Susana Uribarri, la mano derecha de Ana Obregón

Susana Uribarri es una de las protagonistas con mayúsculas de la actualidad rosa. La maternidad de Ana Obregón para cumplir la última voluntad de su hijo Aless le ha colocado en el centro de la diana. La mánager y mano derecha de Ana Obregón es la persona más requerida para conocer el estado actual de la presentadora. Sin ir más lejos, la pasada semana intervino en el programa especial Ana que emitió Telecinco. Lo hizo entrando por teléfono desde Miami, donde se encuentra junto a la actriz.

“Estoy muy contenta de ver una niña tan bonita y de ver a una Ana tan feliz. Está espléndida, llena de alegría, de felicidad, maravillosa. Está guapísima, aunque ella diga que tiene ojeras. Yo la veo súper guapa con esa cosita tan bonita que tiene en su apartamento. Es una muñeca, mucho mejor que en fotos. Tiene pinta de ser una niña muy alta, va a ser muy alta y una gran guerrera, como su papi”, ha relatado a Santi Acosta, el presentador del programa.

La representante también ha tenido palabras para el estado de su íntima amiga que vive por y para la pequeña Ana Sandra. “Ha sido toda una impresión verla vestida de colores, con este cambio, la he visto guapísima. No para de dar biberones y dormir poco, pero no se le nota por la felicidad que tiene”, ha contado.

Pero, ¿quién es Susana Uribarri? La representante de Ana Obregón inició su andadura profesional en la televisión. Ella de siempre tenía claro que se quería dedicar al espectáculo y a los medios de comunicación. La hija del periodista José Luis Uribarri ha trabajado como productora y directora de programas musicales y de entretenimiento como son los casos de Música sí o ¿Qué apostamos? Sus inicios como representante tuvieron lugar nada más y nada menos que con Julio Iglesias. Fue su mano derecha durante seis años. No es la única personalidad para la que trabaja. Susana lleva los asuntos de Tamara Falcó, Chabeli Iglesias, Julio José Jr, Ana Obregón, entre otros rostros conocidos.

Uno de sus logros fue la participación de Georgina Rodríguez en Mask Singer. Ella lo propuso y fue todo un éxito. “Yo trabajo a veces en Italia y la vi en el Festival de San Remo y se me ocurrió que Georgina podría sorprender mucho. Le gustó la idea desde el principio y aceptó". Además, Susana fue la encargada de convencer a Ana Obregón para que su carrera tomara impulso a través de las Campanadas. “Gracias por sacar fuerzas de donde no las encontrabas, gracias por despertarte aquella mañana del mes de agosto y decirme sí… allí estaré el 31 de diciembre. Gracias por hacer mi sueño y el de Aless realidad, gracias por tu entrega, tu amistad y por dejarme estar siempre a tu lado y conseguir un antes y un después. Tu vida nunca será igual, pero estoy segura de que tendremos Ana por muchos años”, dijo sobre Ana Obregón.

Alfin Producciones es la agencia que dirige Susana Uribarri. Es una de las más importantes a nivel nacional con un patrimonio cercano a los dos millones de euros. La íntima de Ana Obregón no solo ejerce como representante, sino que también se dedica a organizar y promover eventos de todo tipo.

En lo relativo a su vida sentimental, fue relacionada hace un año con Jaime de Marichalar, con el que guarda una bonita amistad. Los rumores circularon por unas imágenes de ambos en Formentera junto a sus amigos Esteve Rabat y su esposa, Rosa Mairal. Susana restó importancia a las imágenes y se limitó a declarar que son buenos amigos y que entre ellos no hay nada más que eso.

La relación entre Susana y Ana Obregón tuvo un bache que supieron reconducir. Y es que la mánager estuvo saliendo con Darek, ex de la bióloga. Por aquel entonces, su relación de amistad se enfrió, pero con el paso del tiempo volvieron a ser uña y carne. Susana es madre de Carlota, su única hija, que estudia fuera de nuestro país y quiere dedicarse profesionalmente a la música.